José Berenguer pede para sair do Comitê de Gestão do Santos

Pressionado internamente desde o final do ano passado, o empresário José Berenguer pediu para deixar o Comitê de Gestão do Santos em carta enviada ao colegiado neste domingo. O Conselho Deliberado foi informado nesta segunda e o presidente Andres Rueda vai iniciar agora a busca por um substituto.CEO da XP, Berenguer era muito questionado internamente pela pequena participação nas reuniões do colegiado e no dia a dia do Santos e também pela participação da empresa em que trabalha nas vendas do Cruzeiro e do Botafogo, adversários do Peixe.