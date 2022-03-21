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José Berenguer pede para sair do Comitê de Gestão do Santos

Empresário da XP é o terceiro membro da formação inicial a deixar o posto...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 11:40

Publicado em 21 de Março de 2022 às 11:40

Pressionado internamente desde o final do ano passado, o empresário José Berenguer pediu para deixar o Comitê de Gestão do Santos em carta enviada ao colegiado neste domingo. O Conselho Deliberado foi informado nesta segunda e o presidente Andres Rueda vai iniciar agora a busca por um substituto.CEO da XP, Berenguer era muito questionado internamente pela pequena participação nas reuniões do colegiado e no dia a dia do Santos e também pela participação da empresa em que trabalha nas vendas do Cruzeiro e do Botafogo, adversários do Peixe.
O empresário é o terceiro membro da formação inicial do Comitê de Gestão de Andres Rueda a deixar o posto. No ano passado, José Renato Quaresma pediu desligamento após sofrer com complicações da Covid. Ele foi substituído por Thomas Côrte Real.Neste ano, o empresário Ricardo Campanário também pediu desligamento do CG. O seu substituto deve ser aprovado na reunião do Conselho Deliberativo na noite desta segunda-feira. O indicado pelo presidente Andres Rueda foi Renato Hagopin, executivo da Qatar Airlines.
Da formação inicial, além de Rueda e do vice-presidente, José Carlos de Oliveira, seguem no CG Dagoberto Oliveira, Rafael Leal, Vitor Sion e Walter Schalka.
Crédito: JoséBerenguerpediuparadeixaroComitêdeGestãodoSantos(FOTO:VivianKoblinsky/Divulgação

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