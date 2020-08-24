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Jornalista revela negociações do Corinthians com gigante varejista para o naming rights da Arena

Nesta segunda-feira, o colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo", informou que o clube negocia a venda do naming rights para a Magazine Luiza por R$ 350 milhões em 30 anos...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 18:03

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 18:03

Crédito: Divulgação/Corinthians
Nesta segunda-feira, o torcedor corintiano voltou a ficar empolgado com uma possível venda dos naming rights da Arena Corinthians. Isso porque, segundo Lauro Jardim, colunista do jornal "O Globo", o clube está negociando com a Magazine Luiza para dar nome ao estádio pelos próximos 30 anos pelo valor de R$ 350 milhões. O LANCE! confirmou que a empresa é uma das interessadas.Nos últimos dias, a tão sonhada venda dos naming rights da Arena se tornou uma possibilidade real. As primeiras informações sobre o negócio foram dadas pelo ex-jogador Neto, no programa "Donos da Bola", da Band. Em seguida novas revelações sobre o tema foram publicadas por outros veículos. Nesse embalo, no último domingo, Andrés Sanchez esquentou o tema em seu Twitter.
- Estamos bem perto. Já já vem, mas nunca esteve na camisa do Timão - disse. A manifestação do presidente veio poucos dias depois de o clube emitir nota oficial desmentindo que as negociações de cessão dos naming rights já estivessem concluídas. Naquela mesma ocasião, Sanchez escreveu em suas redes sociais que havia conversas em curso e reconheceu a possibilidade de ter boas notícias para a torcida "em breve", o que deve vir em setembro.
Segundo apurou o LANCE!, a negociação para a venda dos naming rights está mesmo próxima de ser concluída por cerca de R$ 350 milhões. Há divergências pelo tempo de exploração do estádio, já que fontes indicam 20 anos e outras 30. O mistério também se encontra no nome da empresa, já que o tema é tratado com muito sigilo, mas a reportagem confirmou que a Magazine Luiz é uma das empresas que já negociaram com o clube em algum momento.
A comercialização dos naming rights, que se arrasta sem conclusão há quase uma década, é um grande desejo da Fiel e das gestões mais recentes, pois daria considerável alívio para o pagamento do financiamento do estádio, que no momento passa por renegociações em várias frentes.

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