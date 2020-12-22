Jornalista divulga informações que deixam Taison mais longe do Internacional

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Não deve ser em breve que o torcedor do Internacional deverá ver o atacante Taison defendendo novamente o clube, ao menos de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Luciano Potter, da 'Rádio Gaúcha'.

Segundo ele, ao participar de um jantar com o próprio atacante atualmente com 32 anos de idade que defende o Shakhtar Donetsk desde 2012, não é verdade que exista algum tipo de acordo salarial entre as partes e tampouco o interesse próximo de seu clube em liberá-lo com facilidade.

Na verdade, a ideia do clube ucraniano seria justamente manter o atleta em suas fileiras por conta da existência de uma proposta formal de outra equipe europeia, fazendo com que a possibilidade de competir, em valores, fique praticamente inviável para o Colorado.

Consolidado como um dos grandes ídolos na história da equipe que se acostumou nas últimas décadas a contar com uma verdadeira legião de brasileiros, o atual vínculo de Taison com o Shakhtar vai até junho de 2021. Com isso, no próximo mês ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe e sair sem custos.