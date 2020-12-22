AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Jornalista divulga informações que deixam Taison mais longe do Internacional

Luciano Potter, da 'Rádio Gaúcha', afirma ter participado de um jantar com o atacante brasileiro atualmente no Shakhtar Donetsk...

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 15:34
Crédito: Divulgação
Não deve ser em breve que o torcedor do Internacional deverá ver o atacante Taison defendendo novamente o clube, ao menos de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Luciano Potter, da 'Rádio Gaúcha'.
Segundo ele, ao participar de um jantar com o próprio atacante atualmente com 32 anos de idade que defende o Shakhtar Donetsk desde 2012, não é verdade que exista algum tipo de acordo salarial entre as partes e tampouco o interesse próximo de seu clube em liberá-lo com facilidade.
Na verdade, a ideia do clube ucraniano seria justamente manter o atleta em suas fileiras por conta da existência de uma proposta formal de outra equipe europeia, fazendo com que a possibilidade de competir, em valores, fique praticamente inviável para o Colorado.
Consolidado como um dos grandes ídolos na história da equipe que se acostumou nas últimas décadas a contar com uma verdadeira legião de brasileiros, o atual vínculo de Taison com o Shakhtar vai até junho de 2021. Com isso, no próximo mês ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe e sair sem custos.
Curiosamente, apesar da informação do jornalista, o jogador está em Porto Alegre e visitou o CT Parque Gigante nessa terça-feira (22) em passagem que rendeu, inclusive, uma postagem do Inter nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vereador de Vitória Baiano do Salão
Vereador de Vitória condenado por estupro está com tornozeleira eletrônica
Ocorrência gerou confusão no Calçadão Geraldo Pereira, no Centro.
Mulher suspeita de tentar sequestrar menina é contida por populares em Colatina
Imagem de destaque
A crise na Ucrânia que fez Zelensky demitir ministro da Defesa e comandante do Exército em plena guerra com a Rússia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados