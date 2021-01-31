Jornal revela contrato de mais de R$ 3,6 bilhões de Lionel Messi no Barça

O jornal “El Mundo” revelou que o último contrato assinado por Messi com o Barcelona, ainda na Era Bartomeu, vai gerar ao argentino mais de 555 milhões de euros (mais de R$ 3,6 bilhões), entre salário, direito de imagem e variáveis. O vínculo foi assinado há quatro temporadas e se encerra ao fim desta campanha.As informações indicam que o camisa 10 recebe em média cerca de 75 milhões de euros (R$R$ 498,8 milhões) por ano, valor que representa mais do que o dobro do que Cristiano Ronaldo e Neymar recebem em suas equipes. Os números também representam duas vezes mais do que os times de basquete, handebol e outras modalidades esportivas.