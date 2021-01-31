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futebol

Jornal revela contrato de mais de R$ 3,6 bilhões de Lionel Messi no Barça

Argentino assinou seu último acordo há quatro temporadas, ainda na Era Bartomeu, e recebe por ano mais que o dobro do que Cristiano Ronaldo e Neymar em seus clubes...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 09:25

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 09:25

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O jornal “El Mundo” revelou que o último contrato assinado por Messi com o Barcelona, ainda na Era Bartomeu, vai gerar ao argentino mais de 555 milhões de euros (mais de R$ 3,6 bilhões), entre salário, direito de imagem e variáveis. O vínculo foi assinado há quatro temporadas e se encerra ao fim desta campanha.As informações indicam que o camisa 10 recebe em média cerca de 75 milhões de euros (R$R$ 498,8 milhões) por ano, valor que representa mais do que o dobro do que Cristiano Ronaldo e Neymar recebem em suas equipes. Os números também representam duas vezes mais do que os times de basquete, handebol e outras modalidades esportivas.
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Em nota, o Barcelona lamentou a publicação do contrato por se “tratar de um acordo privado e regido pelo princípio de confidencialidade” e afirmou que pode entrar na justiça caso algum dano seja causado ao clube por conta da reportagem. Os catalães também expressaram apoio ao Messi e disseram que a matéria foi uma tentativa de descredibilizar a imagem do argentino e desestabilizar a relação entre as partes.

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