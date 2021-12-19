Jornal português coloca João Victor na mira do Benfica; Corinthians não crê em negócio nesta janela

Enquanto busca reforços para o elenco, o Corinthians também fica atento aos movimentos de mercado para tirar jogadores do clube. Um dos alvos do exterior é o zagueiro João Victor, que fez grande temporada em 2021. Segundo o jornal "A Bola", de Portugal, o Benfica está interessado em contratar o defensor. No entanto, os corintianos não parecem dispostos a negociar.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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De acordo com a publicação portuguesa neste domingo, os Encarnados definiram pelo avanço na busca por trazer João para o clube, mas ainda não sabem se será nesta janela de transferências ou na do meio de 2022. Aos 23 anos, o zagueiro corintiano tem 55% de seus direitos pertencentes ao Timão e 45% ao Coimbra, que firmou parceria técnica com o Benfica recentemente.

A reportagem do LANCE! procurou algumas fontes no Corinthians, que ainda não recebeu contato oficial por João Victor. Para elas, não há o interesse de negociar João Victor neste momento, primeiro por ser uma enorme perda técnica e segundo pela chance de o jovem se valorizar ainda mais na Libertadores. Além disso, não é esperada uma oferta irrecusável nesta janela.Em contato com pessoas próximas ao zagueiro, não foi confirmado o interesse do Benfica até aqui. Segundo as fontes ouvidas, a definição deve ter ocorrido apenas nas discussões internas do clube português e ainda não chegaram aos representantes do atleta. Algo mais concreto é esperado para acontecer na próxima semana. Até aqui, nada oficial foi tratado com os agentes de João.

O interesse benfiquista no defensor se dá por conta da alta média de idade dos atuais zagueiros do elenco e da ausência do brasileiro Lucas Veríssimo, que sofreu grave lesão no joelho e está fora da temporada 2021/2022.

Enquanto isso, para o Corinthians, seria uma perda terrível, pois já há uma busca por um zagueiro para reforçar o grupo de Sylvinho, que tem carência na posição e haveria a necessidade de contratar outro, com perfil para entrar e jogar, uma vez que João Victor é titular absoluto do setor ao lado de Gil. O contrato do jovem com o Timão é válido até 31 de dezembro de 2023.