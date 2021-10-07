Jornal inglês aponta Matheus Nascimento, do Botafogo, como uma das principais promessas de 2004

"O talentoso atacante é conhecido como "Pequeno Cavani" ou Cavaninho por conta do estilo de jogo e longos cabelos. Ele é o atacante mais promissor há anos em um país que teve problemas na linha ofensiva nas últimas duas Copas do Mundo. Ele está no Botafogo desde 2015, quando chamou a atenção dos treinadores do clube que viram o seu potencial. 'Eu era o treinador do time sub-13 e precisava de um atacante', lembra Vinícius Durante, atual técnico do sub-15 do Btafogo. 'Alguns amigos me falaram sobre esse jogador na equipe sub-12. Então eu resolvi testá-lo. Na primeira ação, ele virou sobre um oponente e chutou. Ele não fez gol mas foi incrível. Tem alguns jogadores que você não precisa assistir muito para saber o quão bom são'. Ele (Matheus) fez a estreia como profissional em setembro de 2020 e é apenas questão de tempo antes dele ir para a Europa", definiu o jornal.