Jornal inglês aponta Matheus Nascimento, do Botafogo, como uma das principais promessas de 2004

Faz o M! Matheus Nascimento, do Botafogo, foi lembrado na tradicional lista do jornal inglês "The Guardian" que apontou, nesta quinta-feira, os 60 jogadores nascidos em 2004 mais promissores do mundo. O atacante do Alvinegro é um dos quatro representantes brasileiros.+ Centralização de dívidas: Botafogo deposita 20% da receita mensal para pagamento aos credores
O conteúdo feito pelo portal inglês já é tradicional no mundo do futebol. O jornal faz essa lista, chamada de "Next Generation" - Próxima geração, na tradução para português - sempre chamando por jogadores nascidos em um ano específico. O conteúdo é publicado desde 2014.
"O talentoso atacante é conhecido como "Pequeno Cavani" ou Cavaninho por conta do estilo de jogo e longos cabelos. Ele é o atacante mais promissor há anos em um país que teve problemas na linha ofensiva nas últimas duas Copas do Mundo. Ele está no Botafogo desde 2015, quando chamou a atenção dos treinadores do clube que viram o seu potencial. 'Eu era o treinador do time sub-13 e precisava de um atacante', lembra Vinícius Durante, atual técnico do sub-15 do Btafogo. 'Alguns amigos me falaram sobre esse jogador na equipe sub-12. Então eu resolvi testá-lo. Na primeira ação, ele virou sobre um oponente e chutou. Ele não fez gol mas foi incrível. Tem alguns jogadores que você não precisa assistir muito para saber o quão bom são'. Ele (Matheus) fez a estreia como profissional em setembro de 2020 e é apenas questão de tempo antes dele ir para a Europa", definiu o jornal.
Atualmente, Matheus Nascimento alterna entre as rotinas do profissional e do time sub-20 do Botafogo. Apesar de ser jogador já com contrato com a equipe principal do clube, o atacante, eventualmente, desce para ter mais tempo de jogo. Ele é um dos destaques da equipe de base na temporada - pela categoria definitiva, marcou um gol no Campeonato Carioca.
A lista do The Guardian também conta com Savinho, do Atlético-MG, Ângelo, do Santos e Vinícius Tobias, do Internacional. A nível mundial, destacam-se Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund-ALE), Gavi (Barcelona-ESP) e Luka Romero (Lazio-ITA)