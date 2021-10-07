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Jornal inglês aponta Matheus Nascimento, do Botafogo, como uma das principais promessas de 2004

Atacante do Botafogo é lembrado em tradicional lista do 'The Guardian', que aponta, ano após ano, os 60 jogadores de cada geração para ficar de olho...

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 14:51
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Faz o M! Matheus Nascimento, do Botafogo, foi lembrado na tradicional lista do jornal inglês "The Guardian" que apontou, nesta quinta-feira, os 60 jogadores nascidos em 2004 mais promissores do mundo. O atacante do Alvinegro é um dos quatro representantes brasileiros.+ Centralização de dívidas: Botafogo deposita 20% da receita mensal para pagamento aos credores
O conteúdo feito pelo portal inglês já é tradicional no mundo do futebol. O jornal faz essa lista, chamada de "Next Generation" - Próxima geração, na tradução para português - sempre chamando por jogadores nascidos em um ano específico. O conteúdo é publicado desde 2014.
"O talentoso atacante é conhecido como "Pequeno Cavani" ou Cavaninho por conta do estilo de jogo e longos cabelos. Ele é o atacante mais promissor há anos em um país que teve problemas na linha ofensiva nas últimas duas Copas do Mundo. Ele está no Botafogo desde 2015, quando chamou a atenção dos treinadores do clube que viram o seu potencial. 'Eu era o treinador do time sub-13 e precisava de um atacante', lembra Vinícius Durante, atual técnico do sub-15 do Btafogo. 'Alguns amigos me falaram sobre esse jogador na equipe sub-12. Então eu resolvi testá-lo. Na primeira ação, ele virou sobre um oponente e chutou. Ele não fez gol mas foi incrível. Tem alguns jogadores que você não precisa assistir muito para saber o quão bom são'. Ele (Matheus) fez a estreia como profissional em setembro de 2020 e é apenas questão de tempo antes dele ir para a Europa", definiu o jornal.
Atualmente, Matheus Nascimento alterna entre as rotinas do profissional e do time sub-20 do Botafogo. Apesar de ser jogador já com contrato com a equipe principal do clube, o atacante, eventualmente, desce para ter mais tempo de jogo. Ele é um dos destaques da equipe de base na temporada - pela categoria definitiva, marcou um gol no Campeonato Carioca.
A lista do The Guardian também conta com Savinho, do Atlético-MG, Ângelo, do Santos e Vinícius Tobias, do Internacional. A nível mundial, destacam-se Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund-ALE), Gavi (Barcelona-ESP) e Luka Romero (Lazio-ITA)

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