Jornal espanhol diz que Lewandowski deseja deixar o Bayern e destino preferido é o Real Madrid

Depois da imprensa alemã garantir que Robert Lewandowski pensa em deixar o Bayern de Munique, agora é a vez da mídia espanhola confirmar a informação e ir além. De acordo com o jornal "As", o camisa 9 polonês tem o desejo de atuar pelo Real Madrid.Lewandowski não está satisfeito na Baviera, especialmente após declarações do diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, a respeito de Haaland. O norueguês é alvo do clube vermelho, mas, neste momento, o Manchester City é quem lidera as tratativas para contratá-lo no próximo ano.