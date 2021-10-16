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Jornal espanhol diz que Lewandowski deseja deixar o Bayern e destino preferido é o Real Madrid

Jogador de 33 anos tem contrato com o clube alemão até junho de 2023, mas pode deixar a Baviera no próximo verão europeu. Equipe merengue é o desejo do polonês...

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 10:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2021 às 10:59
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Depois da imprensa alemã garantir que Robert Lewandowski pensa em deixar o Bayern de Munique, agora é a vez da mídia espanhola confirmar a informação e ir além. De acordo com o jornal "As", o camisa 9 polonês tem o desejo de atuar pelo Real Madrid.Lewandowski não está satisfeito na Baviera, especialmente após declarações do diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, a respeito de Haaland. O norueguês é alvo do clube vermelho, mas, neste momento, o Manchester City é quem lidera as tratativas para contratá-lo no próximo ano.
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Frustrado, o atual melhor jogador do mundo, segundo a imprensa europeia, pedirá para deixar a Allianz Arena e dará prioridade ao Real Madrid. Independente de valores, o polonês pode escolher o Santiago Bernabéu mesmo que receba uma oferta mais vantajosa em termos financeiros.
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Com contrato até junho de 2023, esperava-se que Robert Lewandowski renovasse seu vínculo com o clube bávaro, seguindo exemplos de Kimmich e Goretzka, que ampliaram seus acordos recentemente. No entanto, a situação pode mudar nos próximos meses.

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