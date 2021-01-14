Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jornal diz que Reinier pode deixar o Borussia Dortmund e cita 'falta de esforço' do meia na Alemanha
futebol

Jornal diz que Reinier pode deixar o Borussia Dortmund e cita 'falta de esforço' do meia na Alemanha

Revelado pelo Flamengo, meia foi contratado pelo Real Madrid no início de 2019. Jogador está emprestado ao Borussia Dortmund até o fim da temporada, mas ainda não animou...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 16:37

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 16:37

Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund
Emprestado pelo Real Madrid ao Borussia Dortmund até o fim da temporada, o meia Reinier pode estar dando adeus ao clube alemão. De acordo com informações do jornal "Marca", da Espanha, o jogador, que completa 19 anos neste mês, não se adaptou na equipe aurinegra.
+ Veja a tabela da BundesligaNotabilizado pelo trabalho com jovens jogadores, a expectativa era de que Reinier se desenvolvesse no Signal Iduna Park, mas o jornal espanhol citou uma "falta de esforço" do camisa 19. Além disso, a reportagem também admite dificuldades na adaptação do atleta no noroeste alemão.
- A relação entre Dortmund e Real Madrid é excelente. Nos bastidores, fala-se em falta de adaptação e também de uma falta de esforço, que não é o suficiente para o exigido na Bundesliga. Nem agora, com o técnico Edin Terzic, e nem antes, com Lucien Favre, Reinier teve a oportunidade de demonstrar que segue sendo o jogador que surgiu no Brasil e que fez o Real contratá-lo logo que completou 18 anos - disse o jornal.
O "Marca" afirmou que, apesar do mau momento, Reinier ainda não pediu para deixar o Borussia Dortmund, tampouco os alemães tenham conversado com o Real Madrid para encerrar o empréstimo. No entanto, o brasileiro deverá em breve expressar esta vontade, já que sua "situação é muito complicada no clube por ter passado a temporada toda praticamente sem jogar".
+ Agüero está livre para assinar com qualquer clube; confira outros nomes da Europa que estão na mesma condição
Por último, o portal ainda afirma que o Real Valladolid, da Espanha, monitora a situação e que o clube, que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios, pode fazer uma proposta caso o atleta deixe o Borussia Dortmund.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund flamengo real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados