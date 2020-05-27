Jornal diz que Balotelli deixará o Brescia e afirma que Brasil é o provável destino

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Em rota de colisão com a diretoria do Brescia, o polêmico atacante Mario Balotelli deve deixar o clube italiano ao final da temporada. E o destino do jogador pode ser o Brasil, segundo informações do jornal "Corriere dello Sport" nesta quarta-feira.

A publicação diz que alguns empresários já ofereceram o centroavante a clubes brasileiros e ainda menciona que Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama são os principais interessados no atleta de 29 anos (completa 30 em agosto). O futebol turco também seria outra possibilidade, mas que não parece ter tanta força como o Brasil.

O Botafogo tem apostado em negociações com jogadores que fizeram sucesso na Europa, mas que atualmente perderam espaço. Foi assim com o japonês Keisuke Honda, contratado em janeiro, e também com Obi Mikel e Yaya Touré, que estavam na mira do clube de General Severiano.

O Vasco, mais precisamente o candidato à presidência Leven Siano, tem falado em nomes consagrados no Velho Continente. Leven chegou a mencionar o nome de Balotelli como possível reforço caso vença as eleições. Na última semana, o candidato anunciou que Yaya Touré está apalavrado com o Gigante da Colina.

O Flamengo negociou com Balotelli no meio do ano passado, a pedido do técnico Jorge Jesus, que queria mais um atacante. Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor de futebol, respectivamente, foram até a Europa e negociaram com o jogador e seu empresário, Mino Raiola, mas o Super Mario preferiu aceitar a proposta do Brescia. Atualmente, além de Gabigol, o Rubro-Negro contratou Pedro, ex-Fluminense e Fiorentina.