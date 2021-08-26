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Jornal: Cristiano Ronaldo e Manchester City possuem acordo; Jesus é especulado em negociação

Equipe de Pep Guardiola não tem a intenção de ceder o atacante brasileiro e clube inglês precisa encontrar um denominador comum com a Juventus para operação prosseguir...
LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 10:45

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 10:45

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Cristiano Ronaldo e Manchester City possuem acordo, revelou o jornal "As". Segundo as informações, o atacante assinaria um contrato com a equipe de Pep Guardiola até 2023 com um salário de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) por temporada.No entanto, o clube inglês precisa entrar em acordo com a Juventus, uma vez que o camisa sete possui contrato com a Velha Senhora até 2022. Os italianos avaliam o camisa sete em cerca de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões), mas até o momento nenhuma proposta foi realizada pelos Citizens.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A Juventus estaria disposta a aceitar uma troca envolvendo o veterano desde que recebesse Gabriel Jesus. No entanto, Pep Guardiola não pretende liberar o atacante brasileiro nesta janela de transferências. O Manchester City não descarta incluir Sterling na operação, embora o atleta não seja uma prioridade em Turim.
Segundo a imprensa italiana, Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, se reuniu com dirigentes da Velha Senhora, mas não apresentou nenhuma proposta. Apesar dos bianconeris estarem insatisfeitos com o andamento da negociação, a transferência do craque ainda não está descartada.
Neste momento, o agente está viajando com destino à Inglaterra com o intuito de conversar com os dirigentes do Manchester City para que tenha uma proposta em mãos e possa concretizar a saída do português da Itália para a Premier League.

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