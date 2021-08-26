Jornal: Cristiano Ronaldo e Manchester City possuem acordo; Jesus é especulado em negociação

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Cristiano Ronaldo e Manchester City possuem acordo, revelou o jornal "As". Segundo as informações, o atacante assinaria um contrato com a equipe de Pep Guardiola até 2023 com um salário de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) por temporada.No entanto, o clube inglês precisa entrar em acordo com a Juventus, uma vez que o camisa sete possui contrato com a Velha Senhora até 2022. Os italianos avaliam o camisa sete em cerca de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões), mas até o momento nenhuma proposta foi realizada pelos Citizens.

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A Juventus estaria disposta a aceitar uma troca envolvendo o veterano desde que recebesse Gabriel Jesus. No entanto, Pep Guardiola não pretende liberar o atacante brasileiro nesta janela de transferências. O Manchester City não descarta incluir Sterling na operação, embora o atleta não seja uma prioridade em Turim.

Segundo a imprensa italiana, Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, se reuniu com dirigentes da Velha Senhora, mas não apresentou nenhuma proposta. Apesar dos bianconeris estarem insatisfeitos com o andamento da negociação, a transferência do craque ainda não está descartada.