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futebol

Jornais europeus repercutem notícia de renovação de Jorge Jesus com o Flamengo

Técnico português terá contrato estendido até junho de 2021 com o Rubro-Negro. Reunião nesta terça-feira selou o acordo entre as duas partes...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 23:27

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 23:27

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A notícia da renovação do técnico Jorge Jesus com o Flamengo, como era de se esperar, repercutiu rapidamente. Porém, a informação também atravessou o Atlântico e chegou aos principais jornais europeus.
Em Portugal, o jornal "A Bola" informou na manchete que o português tem uma cláusula que permite sua saída em caso de propostas de clubes da Europa.Jornal "A Bola" informando a renovação do Mister (Foto: Reprodução)Os jornais "O Jogo" e "Record", também de Portugal, foram outros que repercutiram a notícia.Jornal "As", da Espanha, também deu a notícia (Foto: Reprodução)Jesus também foi destaque no "L'Équipe", da França(Foto: Reprodução)E MAIS:Ele fica! Veja os números impressionantes de Jorge Jesus pelo FlamengoFlamengo cede volante do sub-20 e deve negociar mais crias do Ninho; relembre quem já partiu em 2020'Até quando nós, negros, seremos discriminados pela cor de nossa pele?', questiona Bruno Henrique E MAIS:

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