Jornais europeus repercutem notícia de renovação de Jorge Jesus com o Flamengo

Em Portugal, o jornal "A Bola" informou na manchete que o português tem uma cláusula que permite sua saída em caso de propostas de clubes da Europa.Jornal "A Bola" informando a renovação do Mister (Foto: Reprodução)Os jornais "O Jogo" e "Record", também de Portugal, foram outros que repercutiram a notícia.Jornal "As", da Espanha, também deu a notícia (Foto: Reprodução)Jesus também foi destaque no "L'Équipe", da França(Foto: Reprodução)E MAIS:Ele fica! Veja os números impressionantes de Jorge Jesus pelo FlamengoFlamengo cede volante do sub-20 e deve negociar mais crias do Ninho; relembre quem já partiu em 2020'Até quando nós, negros, seremos discriminados pela cor de nossa pele?', questiona Bruno Henrique E MAIS: