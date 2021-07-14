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Jornais do Paraguai criticam VAR e citam 'roubo' em vitória do Fluminense sobre o Cerro Porteño

Imprensa local fala em erro grosseiro da arbitragem; Conmebol já admitiu o equívoco no lance enquanto a partida estava 0 a 0...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 16:02
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O Fluminense teve uma importante vitória por 2 a 0 diante do Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Libertadores, no estádio Nueva Olla. No entanto, o que a imprensa do Paraguai destacou foi o erro do VAR ao anular um gol da equipe local quando o confronto ainda estava empatado. No fim da manhã, a Conmebol reconheceu o equívoco no lance.
+ ATUAÇÕES: Nene é o melhor em campo em vitória do Fluminense na Libertadores; Luiz Henrique entra bem no segundo tempo
O "La Nación" escreveu na contracapa que o Fluminense conseguiu uma grande vantagem, mas destacou que "o VAR impediu um melhor resultado do Ciclón". Já o "Última Hora" se utilizou do trocadilho "VÁRbaros erros" e citou, além do gol anulado de Boselli, um "pênalti duvidoso" não marcado por mão de Egídio.
Veja todos os confrontos da Libertadores
​"A arbitragem e o Flu golpeiam o Ciclón", destacou o "abc Color" no jornal. Na internet, se fala em "erro grosseiro" no melhor momento do Cerro Porteño, citando as "arbitragens vergonhosas". Já o "Crônica" destacou na parte de baixo "VARtes 13", fazendo referência à data de terça-feira (martes, em espanhol). "Voltou a Libertadores... Com um erro? Anularam gol legítimo", escreveu o veículo. O "D10" questiona se o árbitro de vídeo viu ou ignorou o lance. Na Argentina, o "Olé" ressalta que Samuel Xavier dava condições a todos os adversários e classificou como "erro incrível". O "Página12" fala em "papelão" do VAR. Veja abaixo algumas capas.

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