Jornais do Paraguai criticam VAR e citam 'roubo' em vitória do Fluminense sobre o Cerro Porteño

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O Fluminense teve uma importante vitória por 2 a 0 diante do Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Libertadores, no estádio Nueva Olla. No entanto, o que a imprensa do Paraguai destacou foi o erro do VAR ao anular um gol da equipe local quando o confronto ainda estava empatado. No fim da manhã, a Conmebol reconheceu o equívoco no lance.

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O "La Nación" escreveu na contracapa que o Fluminense conseguiu uma grande vantagem, mas destacou que "o VAR impediu um melhor resultado do Ciclón". Já o "Última Hora" se utilizou do trocadilho "VÁRbaros erros" e citou, além do gol anulado de Boselli, um "pênalti duvidoso" não marcado por mão de Egídio.

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