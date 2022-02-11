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Jorginho revela ter sido rejeitado pelo Palmeiras e alerta sobre a importância do Mundial de Clubes

Meia do Chelsea foi recusado no Verdão quando tinha apenas 12 anos e afirmou que a comissão técnica passou um vídeo do embarque do Palmeiras para Abu Dhabi
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Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 11:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 11:14
Jorginho, meia do Chelsea, revelou ter sido rejeitado no Palmeiras quando tinha apenas 12 anos de idade. Atualmente com 30 anos, o ítalo-brasileiro se prepara para encarar o Verdão na final do Mundial de Clubes, neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília).- A ligação que eu tenho com o Palmeiras é que tentei entrar no clube com 12 anos, mas não passei (nos testes). Essa é a única memória que tenho do Palmeiras. Após 18 anos, iremos competir pelo título do Mundial de Clubes. É louco, mas é por isso que o futebol é bonito. Tudo acontece por uma razão.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
O camisa oito também citou a importância que o torneio tem para os clubes do Brasil e afirmou que o elenco do Chelsea está ciente da motivação que o Palmeiras terá para conquistar o troféu.
- Nós estamos conversando com nossos companheiros e tentando mostrar a importância desse torneio no Brasil. A comissão também mostrou um vídeo do Palmeiras saindo do Brasil, então isso nos dá uma noção melhor da relevância da competição e nos dá motivação para buscar a vitória.
Jorginho também comentou sobre os torcedores palmeirenses que estão em peso em Abu Dhabi com a expectativa de conquistar o inédito título mundial.
- Não há nada negativo em sentir a energia dos torcedores brasileiros. É isso que também faz o futebol ser lindo. Sentir a atmosfera, o ambiente de uma final é maravilhoso. Eu acredito que isso irá motivar os dois times, será um lindo espetáculo.
Na semifinal, o Chelsea derrotou o Al-Hilal por 1 a 0, com gol de Romelu Lukaku. Agora, os Blues, assim como o Palmeiras, irão lutar pelo primeiro título do campeão mundial.
Crédito: JorginhoreveloutersidorejeitadonoPalmeiras(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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