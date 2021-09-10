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futebol

Jorge treina sem restrições e Palmeiras se prepara para enfrentar Flamengo

Verdão vai a campo neste domingo (12) às 16h (horário de Brasília) no Allianz Parque contra a equipe carioca
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Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 21:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 21:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Nesta quinta-feira (9) na Academia de Futebol, o Palmeiras deu sequência à preparação para encarar o Flamengo pelo início do returno do Brasileirão. A comissão técnica priorizou o trabalho de finalizações e transições ofensivas e defensivas na sessão de treino desta tarde.
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Os jogadores foram distribuídos por posição e realizaram atividades distintas. Enquanto os defensores aprimoraram a saída de bola, com marcação dos atletas do Sub-20, os meio-campistas e atacantes trabalharam finalizações e trocas e passe em velocidade também marcados pelas Crias. Ao final, foi realizado um treino de bolas aéreas com o elenco.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO lateral Jorge, contratado pelo Palmeiras em julho, está em fase final de recondicionamento físico e treinou sem restrições. Mais perto de sua estreia pelo Alviverde, ele pode ir a campo pela primeira vez logo contra seu ex-time.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Antes de enfrentar a equipe carioca, o Verdão ainda volta a treinar nesta sexta-feira (10) pela manhã. O confronto, válido pela vigésima rodada do Brasileirão, está marcado para as 16h (horário oficial de Brasília) deste domingo (12) no Allianz Parque.

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