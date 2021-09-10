Jorge treina sem restrições e Palmeiras se prepara para enfrentar Flamengo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Nesta quinta-feira (9) na Academia de Futebol, o Palmeiras deu sequência à preparação para encarar o Flamengo pelo início do returno do Brasileirão. A comissão técnica priorizou o trabalho de finalizações e transições ofensivas e defensivas na sessão de treino desta tarde.

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Os jogadores foram distribuídos por posição e realizaram atividades distintas. Enquanto os defensores aprimoraram a saída de bola, com marcação dos atletas do Sub-20, os meio-campistas e atacantes trabalharam finalizações e trocas e passe em velocidade também marcados pelas Crias. Ao final, foi realizado um treino de bolas aéreas com o elenco.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO lateral Jorge, contratado pelo Palmeiras em julho, está em fase final de recondicionamento físico e treinou sem restrições. Mais perto de sua estreia pelo Alviverde, ele pode ir a campo pela primeira vez logo contra seu ex-time.

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