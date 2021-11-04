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Jorge treina em dimensões reduzidas e Palmeiras segue preparação para enfrentar o Santos

Verdão entra em campo no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília)
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 20:00

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 20:00

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras realizou, nesta quinta-feira (4), mais uma sessão de treinamentos na Academia de Futebol, dando sequência à preparação para a partida contra o Santos, no domingo (7).
Ferramenta aponta os 10 jogadores mais valiosos do Brasileirão; veja o ranking
Em campo, primeiramente, os atletas realizaram um trabalho tático, focando em transições, marcações, posicionamentos, entre outros. Posteriormente, acompanhados de Carlos Martinho, alguns atletas aprimoraram fundamentos defensivos, enquanto outros, com Vitor Castanheira, focaram em trabalhos do sistema ofensivo.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO lateral Jorge, que iniciou a transição física na última quarta-feira (3), realizou trabalhos internos e, também, movimentações em dimensões reduzidas com alguns atletas.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A partida entre Santos e Palmeiras está marcada para o próximo domingo (7), às 16h (de Brasília).

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