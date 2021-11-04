Jorge treina em dimensões reduzidas e Palmeiras segue preparação para enfrentar o Santos

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras realizou, nesta quinta-feira (4), mais uma sessão de treinamentos na Academia de Futebol, dando sequência à preparação para a partida contra o Santos, no domingo (7).

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Em campo, primeiramente, os atletas realizaram um trabalho tático, focando em transições, marcações, posicionamentos, entre outros. Posteriormente, acompanhados de Carlos Martinho, alguns atletas aprimoraram fundamentos defensivos, enquanto outros, com Vitor Castanheira, focaram em trabalhos do sistema ofensivo.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO lateral Jorge, que iniciou a transição física na última quarta-feira (3), realizou trabalhos internos e, também, movimentações em dimensões reduzidas com alguns atletas.

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