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futebol

Jorge treina com elenco e Palmeiras segue preparação para enfrentar o Flamengo

Lateral deve estrear pelo Verdão no jogo contra o Flamengo, no dia 12 de setembro
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Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 16:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 16:24
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Aproveitando as semanas sem jogos, o Palmeiras segue se preparando para enfrentar o Flamengo e, nesta quinta-feira (2), realizou um treino físico em caixas de areia.Começando o dia de maneira diferente, o elenco palmeirense conheceu a nova sala de troféus do clube, inaugurada no dia 26 de agosto. Na sequência, já na Academia de Futebol, os atletas passaram por um circuito de ativação física e trabalhos de força na caixa de areia.No campo, os jogadores realizaram uma atividade de enfrentamento em campo reduzido, com disputas entre diferentes números de jogadores (um contra um, dois contra dois, etc.).
O lateral Jorge, que deve estrear contra o Flamengo, ainda está em processo de recondicionamento físico, mas participou dos trabalhos com o resto do elenco.
O Palmeiras entra em campo novamente, contra a equipe carioca, no dia 12 de setembro, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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