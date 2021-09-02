Jorge treina com elenco e Palmeiras segue preparação para enfrentar o Flamengo

Aproveitando as semanas sem jogos, o Palmeiras segue se preparando para enfrentar o Flamengo e, nesta quinta-feira (2), realizou um treino físico em caixas de areia.Começando o dia de maneira diferente, o elenco palmeirense conheceu a nova sala de troféus do clube, inaugurada no dia 26 de agosto. Na sequência, já na Academia de Futebol, os atletas passaram por um circuito de ativação física e trabalhos de força na caixa de areia.No campo, os jogadores realizaram uma atividade de enfrentamento em campo reduzido, com disputas entre diferentes números de jogadores (um contra um, dois contra dois, etc.).