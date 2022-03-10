Jorge Salgado projeta aprovação do rito para venda da SAF do Vasco à 777 Partners: 'Temos ampla maioria'

Acontecerá na noite desta quinta-feira mais um capítulo importante rumo à venda do futebol do Vasco. Na sede náutica da Lagoa, o Conselho Deliberativo do clube vai definir o rito de votações, no CD e na Assembleia Geral, para o clube chegar ao futuro: a transferência da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a empresa 777 Partners. A reunião será em formato híbrido e o presidente do Cruz-Maltino, Jorge Salgado, está otimista de que a proposta apresentada será aprovada.- O Conselho Deliberativo é composto por 150 membros eleitos e 150 natos. Nós temos convicção absoluta que os 120 eleitos (na Mais Vasco, chapa que Salgado encabeçou) votam a favor do encaminhamento de propostas dessa diretoria. Em relação ao Conselho de Beneméritos (membros natos), também temos ampla maioria. Então não vejo nenhum fantasma em relação à aprovação na reunião de amanhã (esta quinta-feira), como nas outras que virão pela frente. Temos ampla maioria no Conselho (deliberativo), o que foi ratificado na última reunião, da aprovação do empréstimo - lembrou o dirigente, durante evento em São Januário, na manhã da última quarta-feira.

Para aprovar o rito e dar sequência ao processo de venda da SAF ao grupo estadunidense que já tem acordo com o Vasco, é preciso ter maioria simples. Daí a confiança de Salgado. No CD vascaíno, a chapa vencedora na eleição presidencial coloca 120 membros no conselho - os outros 30 são da oposição encabeçada, neste triênio, por Julio Brant, da Sempre Vasco.

Mas qual o rito a ser votado? Confira a explicação da nota oficial do Vasco, publicada na semana passada:

"...a discussão deve girar em torno do passo a passo da proposta no Conselho Deliberativo para que a Assembleia Geral dos sócios do clube possa chegar a um veredito soberano sobre o futebol do Vasco virar ou não SAF: discussão de alteração pontual no Estatuto do clube de forma a deixar expressa a condição se o Vasco criar uma SAF, disciplinar uma futura transmissão de ativos para a mesma SAF e discutir sobre votação não presencial em futura Assembleia Geral.

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Ainda na mesma reunião serão discutidos e deliberados méritos da proposta da Diretoria Administrativa sobre: constituição da SAF 100% Vasco, capitalização da SAF e condições especiais e o cronograma a ser seguido pelo Conselho Deliberativo, que prevê a realização de mais duas sessões do órgão e, na sequência, a convocação de duas Assembleias Gerais Extraordinárias."

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A sessão está marcada para as 18 horas e terá transmissão da Vasco TV.