Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jorge Salgado afirma querer estender o empréstimo de Benítez ao Vasco, mas não descarta comprar o meia
futebol

Jorge Salgado afirma querer estender o empréstimo de Benítez ao Vasco, mas não descarta comprar o meia

Presidente eleito do Cruz-Maltino concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e afirma negociar para manter o argentino em São Januário. Negociação é difícil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 17:41

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:41

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A posse de Jorge Salgado como presidente do Vasco é só na segunda quinzena do ano que vem, mas como o Cruz-Maltino tem questões urgentes a serem resolvidas, o futuro mandatário veio a público nesta segunda-feira. Da sala dos beneméritos de São Januário, o empresário de 73 anos concedeu uma entrevista coletiva na qual foi abordado sobre assuntos de longo, médio e curto prazo. Alguns curtíssimos, como a permanência de Benítez, cujo contrato vence em dez dias. E a ideia é manter o meia argentino, mas sem asfixiar o clube.- O assunto Benítez volta e meia vem à baila. Ele assinou contrato de empréstimo até 31 de dezembro e esse é um ano atípico. Já falei com o procurador do Benítez (Adrián Castellanos), e a ideia é tentar estender até o final do Campeonato Brasileiro. Antes disso, qualquer decisão é temerária, por não saber como vamos terminar o campeonato. Obviamente queremos terminar bem. Estamos construindo as bases para contar com esse jogador - garantiu Salgado.
O presidente eleito foi questionado sobre a negociação em três momentos da entrevista. Isso porque embora ele ainda não seja responsável pelo clube, o atual mandatário, Alexandre Campello, fechou um acordo com o Independiente (ARG), que cedeu o atleta, mas optou por não sacramentar o negócio sem o aval do sucessor. E, a poucos dias do fim do vínculo do meia com o Vasco, o final parece que não será feliz para o clube de São Januário.
- Para ser muito sincero, não houve nenhuma sinalização positiva por parte positiva. Isso não é desejo do procurador, mas do presidente do Independiente. Já falei com o empresário a nossa proposta, que é estender o empréstimo. Nada mais justo que o contrato dele se estenda até fevereiro. Ele (empresário) é a pessoa que conversa com o presidente do Independiente e com o jogador. Já tentei falar com o presidente do Independiente duas vezes - afirmou, sem ter sucesso nas tentativas.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Ficou nítido que a próxima gestão entende que o acordo firmado entre Campello e o Independiente não agrada Salgado. Mas como Benítez é um titular da equipe comandada por Ricardo Sá Pinto, a reportagem do LANCE! questionou o próximo presidente do Vasco sobre a possibilidade de comprar o jogador, se um empréstimo não for possível - o clube argentino já sinalizou que não deseja ceder o atleta novamente por um período temporário.
- Já coloquei minha opinião. Contratos devem ser prolongados, é questão lógica. Se o campeonato foi adiado, o empréstimo também deveria ser. Gostaríamos de comprar o Benítez. Vamos tentar realizar a compra do Benítez, mas é preciso ter o pé no chão, conversar com o presidente do Independiente e ver o fluxo de caixa do Vasco. O Benítez é prioridade, mas tem outras prioridades também. É um jogador que se encaixou. O que for possível nós vamos fazer - decretou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados