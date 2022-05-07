Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jorge Jesus fala sobre relação com jogadores do Flamengo e revela: 'Foi o auge da minha carreira'
futebol

Jorge Jesus fala sobre relação com jogadores do Flamengo e revela: 'Foi o auge da minha carreira'

No programa 'Bem, Amigos!', técnico ainda se esquivou quando questionado se aceitaria voltar ao Fla: 'É uma pergunta muito complicada do ponto de vista profissional e ético'...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 15:05
Antes de declarações bombásticas sobre a vontade de voltar ao Flamengo virem à tona, Jorge Jesus gravou uma entrevista ao programa "Bem, Amigos!", que irá ao ar na próxima segunda (9). O técnico comentou sobre a sua trajetória de sucesso no clube, entre 2019 e 2020, e chegou a se esquivar quando perguntado se voltaria ao Rubro-Negro por conta do "ponto de vista profissional e ético".- Foi o auge da minha carreira, em todos os aspectos. A minha passagem no Flamengo para mim é histórica. Não só pelos títulos que ganhamos, mas pela relação que tive com os jogadores. Eu nunca tive uma equipe em que nós estivéssemos tão ligados e que eu senti que eles gostavam tanto de mim. Nunca tinha ouvido os meus jogadores dizerem que me amavam. Foi uma sintonia muito forte - disse JJ, emendando uma resposta à pergunta de Galvão Bueno, apresentador do programa do "Sportv", sobre a chance de voltar ao Fla:
- É uma pergunta muito complicada do ponto de vista profissional e ético. Aquilo que mais quero é que o Flamengo ganhe os objetivos que merece ter, e eu vou seguir a minha carreira. Posso ser treinador do Flamengo daqui a, sei lá, um ano, dois anos. Agora eu sou um treinador livre, posso escolher quem eu quiser. Daqui a um mês ou dois, se calhar, eu já não sou um treinador livre. Que na minha cabeça está voltar a vir ao Brasil treinar, está.
Jesus, que passa férias no Rio desde a última semana de abril, também falou a respeito da possibilidade de assinar com o Fenerbahçe nos próximos dias.
- Quando eu chegar a Portugal, vou começar a conversar o que vou fazer da minha vida. Inclusive uma equipe, que é o Fenerbahçe, está à espera que eu chegue a Portugal. Não sei o que vai acontecer, mas vou ter que começar a ter decisões.
> Fla de olho no clássico! Veja a tabela do Brasileirão
Jorge Jesus está sem clube desde o fim de 2021, quando deixou o Benfica nos últimos dias de dezembro. De lá para cá, o treinador recebeu sondagens de diversos clubes, incluindo equipes do futebol brasileiro, como Atlético-MG, Fluminense e Corinthians, segundo o técnico destacou. O Mister, por sua vez, recusou as propostas, alegando que no Brasil só trabalharia no Fla, inclusive.
Crédito: JorgeJesusenalteceuarelaçãocomseusantigoscomandadosnoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados