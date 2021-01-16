Jorge Jesus elogia atuações de Lucas Veríssimo contra o Boca Juniors

Responsável pela indicação de Lucas Veríssimo ao Benfica, o técnico Jorge Jesus elogiou as atuações do defensor nas semifinais da Copa Libertadores diante do Boca e admitiu que gostaria de contar com o zagueiro de imediato.- Todos viram as semifinais da Libertadores e a qualidade do jogador que está ali. É o treinador dele, não sou eu, que diz que ele é o melhor central do futebol brasileiro. É um sinal que estamos atentos aos jogadores. Agora, a final da Libertadores é no dia 30 de janeiro, não sei se ele vem agora. Eu gostaria, mas outra coisa é acontecer - afirmou o treinador, após o empate em 1 a 1 com o Porto pelo Campeonato Português.Nesta sexta, o presidente Andrés Rueda concedeu entrevista coletiva e confirmou a negociação, por US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 41 milhões), mas garantiu a permanência do defensor até a final da Copa Libertadores, dia 30, diante do Palmeiras, no Maracanã.