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Jorge Jesus elogia atuações de Lucas Veríssimo contra o Boca Juniors

Técnico do Benfica gostaria de contar com o zagueiro de imediato, mas Santos só vai liberar o defensor depois da final da Copa Libertadores, dia 30 de janeiro, diante do Palmeiras...

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 17:30
Crédito: AFP
Responsável pela indicação de Lucas Veríssimo ao Benfica, o técnico Jorge Jesus elogiou as atuações do defensor nas semifinais da Copa Libertadores diante do Boca e admitiu que gostaria de contar com o zagueiro de imediato.- Todos viram as semifinais da Libertadores e a qualidade do jogador que está ali. É o treinador dele, não sou eu, que diz que ele é o melhor central do futebol brasileiro. É um sinal que estamos atentos aos jogadores. Agora, a final da Libertadores é no dia 30 de janeiro, não sei se ele vem agora. Eu gostaria, mas outra coisa é acontecer - afirmou o treinador, após o empate em 1 a 1 com o Porto pelo Campeonato Português.Nesta sexta, o presidente Andrés Rueda concedeu entrevista coletiva e confirmou a negociação, por US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 41 milhões), mas garantiu a permanência do defensor até a final da Copa Libertadores, dia 30, diante do Palmeiras, no Maracanã.
O valor da negociação será pago em três pagamentos, ao invés dos cinco propostos pelo time português, com 2/3 do total em 2021, sendo o primeiro à vista. O jogador, por sua vez, abriu mão de 5% dos 15% que tem direito, além de alguns débitos que o Santos tinha para quitar. Seu empresário também reduziu de 10% para 8% a sua comissão, valores que ficarão para o clube santista.

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