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futebol

Jorge Jesus convoca cinco garotos do Ninho para integrar elenco principal

Jogadores do time Sub-20 serão submetidos a exames para o novo coronavírus e, se testarem positivos, passarão a treinar com o grupo principal já na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 16:30

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 16:30

Crédito: Marcelo Cortes / CRF
A pedido do técnico Jorge Jesus, o zagueiro Natan, o lateral-direito Matheuzinho, o volante João Gomes e os atacantes Lázaro e Rodrigo Muniz serão submetidos a exames para o novo coronavírus e, caso testem negativo, serão integrados aos treinos do elenco profissional a partir de segunda-feira.
A informação foi inicialmente publicada pelo portal "Domínio Rubro-Negro".
Os garotos do Ninho farão exames de PCR nesta sexta-feira e o teste rápidos, de sorologia, na segunda-feira. Uma vez liberados pelo departamento médico do Fla, passarão a fazer parte da programação do elenco principal, que está treinando no CT dentro do protocolo de segurança desenvolvido pelo clube.
Ainda sem previsão de retorno aos jogos, Jorge Jesus tem comandado atividades no Ninho de segunda a sexta-feira, com os jogadores de folga nos fins de semana. Esta é a quarta semana consecutiva de atividade e, desde a retomada, o elenco profissional não teve novos casos de Covid-19. Todos os jogadores e profissionais envolvidos são testados duas vezes por semana.E MAIS:Citado pela UEFA, Flamengo lidera interações entre clubes da AméricaCampeão em 81, Zico recebe homenagem da Libertadores; ConfiraBandeira crê em recuperação financeira do Vasco: 'Amplas condições'Flamengo completa dois anos sem fazer um gol de falta; veja o último E MAIS:

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