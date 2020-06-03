Jorge Jesus confirma permanência no Flamengo: 'Digam à Nação que fico!'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Já no apagar das luzes desta terça-feira, Jorge Jesus foi ao seu perfil oficial no Instagram e anunciou o que todos os torcedores rubro-negros queriam ler: a sua permanência por mais um ano no Flamengo. Na rede social, o treinador confirmou a renovação contratual e explicou os motivos para a decisão:

- Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do Flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho - postou o técnico, com a seguinte legenda inserida junto à imagem:

- Digam à Nação que fico! Ver essa foto no Instagram Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do Flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho #flamengo #crf #gratidao #futebol #naçãorubronegra #venceremosjuntos My representatives reached an agreement today with Flamengo's board of directors to renew my contract for another year. My friendly relations with the entire squad, club structure and Flamengo’s fans were decisive to touch my heart and spoke louder in my decision. Thank you all for your kindness and support #football #soccer #gratitude #wintogether Foto: Alexandre Vidal (CRF) Uma publicação compartilhada por Jorge Jesus (@jorgejesus) em 2 de Jun, 2020 às 7:35 PDT Agora, o novo vínculo de Jorge Jesus irá até junho de 2021. O anterior, cabe destacar, expiraria no dia 19 deste mês.

Jesus foi anunciado pelo Flamengo em 1º de junho de 2019. E o treinador possui uma curiosidade neste período em que está à frente do clube carioca: soma mais taças levantadas, cinco, ao todo, do que derrotas (quatro).

A NEGOCIAÇÃO

Para manter o técnico mais vitorioso dos últimos anos no Flamengo, o Rubro-Negro vinha lidando as conversas pela renovação do português com cautela, ciente de que o contrato do treinador expiraria em breve e utilizando o tempo a seu favor, nos moldes da novela Gabigol.

A duração do novo acordo vinha sendo um dos entraves nas conversas, já que o Flamengo desejava, desde o início, estender o contrato até dezembro de 2021 - que é quando encerra a gestão de Rodolfo Landim. Mas o escopo inicial não foi alcançado.

Os valores de bonificações atreladas às conquistas e cláusulas para a sua saída, como ofertas de clubes pré-determinados da Europa, também estavam em pauta, sobretudo após a pandemia do novo coronavírus, que fez com que Jesus abrisse mão da pedida inicial, tendo em vista recente a alta do euro.