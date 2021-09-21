Jorge Jesus atinge marca histórica no Benfica ao vencer as seis primeiras rodadas do Campeonato Português

Crédito: Divulgação / Benfica

Após um ano para esquecer em sua volta ao Benfica, na temporada 2020/21, o técnico Jorge Jesus reencontrou o bom momento nas Águias. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Boavista, na última segunda feira, pelo Campeonato Português, o Mister atingiu um feito histórico: vencer as seis primeiras rodadas do torneio.Líder com 18 pontos e 100% de aproveitamento, o Benfica de Jorge Jesus é o primeiro time na história da competição nacional a ser comandada por um técnico português que consegue o feito de vencer as seis primeiras partidas. Na temporada 1982/83, o Benfica conseguiu tal feito, mas à época a equipe era comandada pelo sueco Sven-Goran Eriksson.

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- O Benfica joga com uma ideia muito forte em ganhar, quero uma equipe com pensamento positivo. Vencemos os primeiros seis jogos, é um bom sinal, mas vamos trabalhar para a sétima. Acreditamos que temos essa qualidade, em cada jogo nota-se que estamos mais fortes - disse Jorge Jesus após o jogo.

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