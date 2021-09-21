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Jorge Jesus atinge marca histórica no Benfica ao vencer as seis primeiras rodadas do Campeonato Português

Ex-treinador do Flamengo é o primeiro técnico lusitano a vencer os seis primeiras jogos da competição nacional na história. Encarnados têm quatro pontos de vantagem na liderança...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 10:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 10:45
Crédito: Divulgação / Benfica
Após um ano para esquecer em sua volta ao Benfica, na temporada 2020/21, o técnico Jorge Jesus reencontrou o bom momento nas Águias. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Boavista, na última segunda feira, pelo Campeonato Português, o Mister atingiu um feito histórico: vencer as seis primeiras rodadas do torneio.Líder com 18 pontos e 100% de aproveitamento, o Benfica de Jorge Jesus é o primeiro time na história da competição nacional a ser comandada por um técnico português que consegue o feito de vencer as seis primeiras partidas. Na temporada 1982/83, o Benfica conseguiu tal feito, mas à época a equipe era comandada pelo sueco Sven-Goran Eriksson.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
- O Benfica joga com uma ideia muito forte em ganhar, quero uma equipe com pensamento positivo. Vencemos os primeiros seis jogos, é um bom sinal, mas vamos trabalhar para a sétima. Acreditamos que temos essa qualidade, em cada jogo nota-se que estamos mais fortes - disse Jorge Jesus após o jogo.
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Além dos 18 pontos, o Benfica também é dono do melhor ataque do Campeonato Português, com 16 gols marcados, e tem a defesa menos vazada junto com Porto, Sporting e Vitória de Guimarães: apenas três gols sofridos.

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