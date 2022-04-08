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Jorge Braga revela 'programação especial' para a torcida do Botafogo contra o Corinthians, no Brasileirão

CEO do Botafogo comemora alto público e revela ações para a torcida no próximo domingo...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 21:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 21:41
A expectativa é por bom público. O Botafogo informou que a torcida comprou todos os ingressos disponíveis para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Para aproveitar a experiência, Jorge Braga, CEO do Glorioso, promete trazer uma experiência especial aos torcedores.+ Victor Cuesta aceita mudança para o Botafogo, e clube tenta acordo com o Internacional
O executivo escreveu, em uma publicação compartilhada nas redes sociais, que o clube pretende fazer uma programação voltada para crianças, com pintura facial na entrada do estádio. Além disso, o Alvinegro aumentou o corpo de funcionários para maximizar a melhora na hora da entrada dos torcedores.
+ Veja a tabela do Brasileirão
O CEO está confiante que a partida também oferecerá coisas positivas fora das quatro positivas e garantiu que é "apenas o começo".MENSAGEM DE JORGE BRAGA
"Domingo. 16h. Estádio Nilton Santos..A torcida tem um encontro marcado com o Novo Botafogo..Um novo comandante de nível internacional à beira do campo, novos atletas estreando, nova mentalidade e novos desafios e responsabilidades para enfrentar..No que envolve as quatro linhas, grandes investimentos e busca incessante por melhorias estruturais do tamanho de nossa grandeza..Fora dos gramados, na gestão, estamos formando um time com os melhores e sempre em busca da excelência. Muito trabalho pela frente, mas esse é o peso do nosso compromisso com os nossos milhões de torcedores..Todos os ingressos de arquibancada destinados à torcida gloriosa estão esgotados. É sinal de confiança e responsabilidade. Domingo VAI PEGAR FOGO!.Preparamos com muito carinho e paixão uma programação especial para o torcedor chegar cedo, evitar problemas de última hora e ter a melhor experiência em nossa casa. Aumentamos o efetivo de orientação de público, de segurança, antecipamos o horário de início da operação e pedimos atenção máxima de todos os envolvidos com a partida para tudo ocorrer da melhor forma..O Botafogo é o clube das famílias. Domingo vai ter pintura facial nas crianças, entretenimento, chuva de papel picado, bandeirão, telão interativo... Vem muita coisa boa aí. E é só o começo..Vamos juntos com o NOVO BOTAFOGO!.#TimeToSetFire?????"
Crédito: JorgeBragaéoCEOdoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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