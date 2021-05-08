Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jorge Braga: após mais de 50 dias no cargo, CEO é respeitado e tenta 'arrumar a casa' no Botafogo
futebol

Jorge Braga: após mais de 50 dias no cargo, CEO é respeitado e tenta 'arrumar a casa' no Botafogo

Anunciado na metade de março, executivo tem o respaldo do presidente Durcesio Mello e é uma das figuras mais respeitadas no dia a dia do Alvinegro...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mais de 50 dias depois de ter sido anunciado como CEO do Botafogo, Jorge Braga começa, aos poucos, a colocar o "próprio dedo" e ter influências nas decisões do clube de General Severiano. O executivo é uma das figuras mais respeitadas do Glorioso no dia a dia nas últimas semanas.
+ Presidente do Botafogo reitera confiança em profissionalização e no CEO Jorge Braga: 'Unidos por este ideal'
Neste sábado marcam exatamente 52 dias que Jorge Braga foi anunciado oficialmente como CEO (Chief Executive Officer, uma espécie de diretor executivo, em tradução livre) do Botafogo.
Jorge Braga participa ativamente de decisões estrategicas e financeiras do clube ao lado de Durcesio Mello, presidente do Alvinegro. O CEO tem acesso a números, documentos e o que for preciso para entender a atual realidade que o Alvinegro se encontra. O mandatário, para permitir tal, confia no executivo.
Internamente, o CEO começa a nutrir um sentimento de respeito por grande parte das pessoas que estão no Botafogo. É a primeira vez, vale lembrar, que o Botafogo possui um profissional contratado para cuidar das questões do clube em todos os âmbitos.O executivo, ao terminar as primeiras análises que vem fazendo sobre o Botafogo, também pode indicar nomes para serem contratados às áreas do clube. Jorge Braga tem contato direto com os membros de todas as camadas do Glorioso, do jurídico, por exemplo, ao futebol.BOA IMPRESSÃONa "guerra interna" que vem se formando no Botafogo, com os vice-presidentes tentando, ao máximo, se colocar no circuito das decisões de Durcesio Mello e Jorge Braga, grande parte dos conselheiros do Alvinegro está "ao lado" do CEO.
+ Demissões no Botafogo causam atrito; VP's interferem em decisões da gestão e geram desconforto
Durante a semana, mais de 30 conselheiros assinaram um abaixo-assinado pedindo o fim dos cargos de VPs e dando respaldo ao trabalho de Jorge Braga. O presidente também fez a mesma coisa, em um posicionamento divulgado pelo clube na última sexta-feira.
Jorge Braga tenta "arrumar a casa" do Botafogo. Praticamente todas as decisões do clube, atualmente, passam por ele antes de terem algo definitivo, assim como foi o caso das mais de 90 demissões no corpo de funcionários.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados