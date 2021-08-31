Jordan Henderson renova contrato com o Liverpool até 2025

O Liverpool anunciou a renovação contratual de Jordan Henderson até 2025. O meia está em Anfield desde 2001, quando foi contratado junto ao Sunderland, e é considerado uma das peças fundamentais do elenco comandado por Jurgen Klopp.- Estou honrado e orgulhoso por poder continuar essa jornada. Todo ano é igual, todo ano encaramos o maior desafio, a maior temporada. E eu estou faminto (por títulos) como estava quando entrei aqui há 10 anos para mostrar para as pessoas que mereço estar aqui e dar tudo de mim todos os dias.