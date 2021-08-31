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futebol

Jordan Henderson renova contrato com o Liverpool até 2025

Capitão e líder do elenco é uma das principais peças do elenco do técnico Jurgen Klopp. Apesar dos 31 anos, clube de Anfield confia nos serviços do meio-campista...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 09:03

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 09:03
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
O Liverpool anunciou a renovação contratual de Jordan Henderson até 2025. O meia está em Anfield desde 2001, quando foi contratado junto ao Sunderland, e é considerado uma das peças fundamentais do elenco comandado por Jurgen Klopp.- Estou honrado e orgulhoso por poder continuar essa jornada. Todo ano é igual, todo ano encaramos o maior desafio, a maior temporada. E eu estou faminto (por títulos) como estava quando entrei aqui há 10 anos para mostrar para as pessoas que mereço estar aqui e dar tudo de mim todos os dias.
> Veja a tabela da Premier League
Nos Reds, o camisa 14 já viveu momentos conturbados, quando o clube inglês passou por uma longa seca de títulos por conta das reformulações que vinham acontecendo. Mas também, o meia participou das maiores glórias recentes, como a conquista da Champions League, em 2019, e da Premier League, em 2020.
No Liverpool, Henderson já participou de 394 partidas, anotou 30 gols e distribuiu 51 assistências. Apesar dos 31 anos, o atleta segue sendo considerado um líder importante dentro do elenco e foi recompensado pelo trabalho realizado na última década.

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