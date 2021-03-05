Jonathan é apresentado pelo Botafogo: 'Sou um cara que trabalha bastante e que se dedica bastante'

Crédito: Vítor SIlva/BFR

Nesta sexta-feira, o Botafogo apresentou mais um reforço para a temporada. Trata-se do lateral-direito Jonathan, que jogou a última temporada pelo Coritiba. Na primeira entrevista coletiva, ele agradeceu à diretoria confiança e pediu "pés no chão" para a conquista do acesso à Série A.+ Douglas Borges é apresentado pelo Botafogo: 'Vou dar a minha vida'- Quero agradecer a diretoria do Botafogo pela confiança no trabalho. Estou muito feliz em poder vestir essa camisa de um gigante do futebol brasileiro. Venho com muita vontade e com muita disposição. Quero poder fazer o meu melhor para essa reconstrução da equipe do Botafogo. Fazer um ano de muitas vitorias e conquistas.

- Vamos colocar o Botafogo no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é na Série A do Campeonato Brasileiro. É com pé no chão, isso é no dia a dia e isso é no trabalho que, aos poucos, vamos conquistando os objetivos do ano e da temporada.A lateral-direita do Botafogo foi muito questionada pela torcida ao longo de toda a temporada. Barrandeguy, Marcinho, Fernando, Gustavo Cascardo e Kevin, foram nomes que passaram por lá, mas que não agradaram. Quando questionado sobre a responsabilidade de trazer segurança à posição, Jonathan disse que, agora, é necessário focar no futuro.

- Não posso falar do passado e do que ocorreu, mas posso falar do que pode acontecer daqui pra frente. Sou um cara que trabalha bastante e que se dedica bastante. Vim para ajudar, vim para somar e, com toda a vontade e toda a disposição, pretendo sim fazer o meu melhor respeitando a todos, claramente, para que o Botafogo faça um ano muito positivo, um ano de muitas conquistas para que o Clube volte à primeira divisão, que é o lugar do Glorioso.CONFIRA MAIS FALAS DE JONATHAN NA APRESENTAÇÃO

Por que escolheu o Botafogo?

- O que me fez vestir essa camisa é a torcida apaixonante, é um clube gigante do futebol brasileiro e acho que eu precisava desse momento para me estabilizar na carreira. Então, teria que aceitar esse desafio sim. Sei da responsabilidade que é vestir essa camisa.

- Não tenho o que falar da minha escolha, teve sim outras propostas, mas pela estabilidade e pelo gigantesco clube fez com que eu aceitasse esse desafio. No final do ano, se Deus quiser, todo mundo vai estar com o objetivo concluído de colocar o Botafogo na série A, que é o lugar de onde nunca deveria ter saído.Polivalente

- Sou um cara que procura ajudar o clube de todas as maneiras, procuro trabalhar honestamente, sou intenso sempre, independente se estiver jogando ou no banco, independente se eu estiver na lateral-direita ou na lateral-esquerda, sempre vou procurar ajudar o clube.

- Eu não penso só em mim, penso primeiramente no conjunto, penso no clube. Graças a Deus a gente procura trabalhar no dia a dia para quando precisar de uma outra posição, temos que estar aptos para ajudar o Botafogo.Mudança do meio campo para lateral

- No começo é um pouco difícil você se adaptar de uma função à outra. Ainda na categoria de base, eu era meia. Para você mudar para uma função tem que amadurecer bastante, é com trabalho e com dedicação, aprimorando cada detalhe da função.

- Hoje, já me sinto, teoricamente, um cara mais formado ali na lateral e acho que estou apto sim a jogar ali como também na outra função. Em 2017, estreei no profissional do Brasiliense como lateral-esquerdo, joguei umas quatro, cinco partidas e foi tudo pela lateral-esquerda.Parte defensiva