Jonathan, do Botafogo, lamenta empate contra o Vasco: 'Nossa equipe estava com o controle do jogo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um balde de água fria. Este foi o sentimento dos jogadores do Botafogo ao fim do empate de 1 a 1 diante do Vasco, neste domingo, em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Ao final da partida, Jonathan reconheceu a decepção com o resultado.

- Nossa equipe estava com controle do jogo, tivemos chances de fazer mais (gols). Não sabemos o que aconteceu. A culpa é do grupo todo, quando um ganha, todos ganham, quando um perde, todos perdem. Vamos trabalhar esse dias e corrigir o que deu errado - afirmou o lateral-direito, em entrevista a "BotafogoTV"

O Botafogo, porém, não terá muito tempo para lamentar. Ainda em clima de clássicos, o Alvinegro medirá forças com o Flamengo na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, também pelo Estadual.

- Clássico é jogo a parte, temos que descansar e trabalhar forte nesses próximos dois dias para que quarta-feira possamos fazer um bom jogo - completou o jogador,