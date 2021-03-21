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Jonathan, do Botafogo, lamenta empate contra o Vasco: 'Nossa equipe estava com o controle do jogo'

Lateral-direito afirmou que resultado por 1 a 1 diante do Cruz-Maltino, pelo Carioca, foi amargo pela quantidade de chances criadas por parte do Alvinegro...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 20:26

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 20:26
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um balde de água fria. Este foi o sentimento dos jogadores do Botafogo ao fim do empate de 1 a 1 diante do Vasco, neste domingo, em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Ao final da partida, Jonathan reconheceu a decepção com o resultado.
- Nossa equipe estava com controle do jogo, tivemos chances de fazer mais (gols). Não sabemos o que aconteceu. A culpa é do grupo todo, quando um ganha, todos ganham, quando um perde, todos perdem. Vamos trabalhar esse dias e corrigir o que deu errado - afirmou o lateral-direito, em entrevista a "BotafogoTV"
O Botafogo, porém, não terá muito tempo para lamentar. Ainda em clima de clássicos, o Alvinegro medirá forças com o Flamengo na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, também pelo Estadual.
- Clássico é jogo a parte, temos que descansar e trabalhar forte nesses próximos dois dias para que quarta-feira possamos fazer um bom jogo - completou o jogador,
A equipe comandada por Marcelo Chamusca possui uma vitória e três empates em quatro partidas disputadas no Campeonato Carioca.

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