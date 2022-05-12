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Joia, multa milionária e estrela: garoto do Ninho tem início promissor entre os profissionais do Flamengo

Victor Hugo, que completou 18 anos nesta quarta-feira, quando marcou seu primeiro gol profissional pelo Flamengo, é visto como uma das principais joias do Ninho do Urubu...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 07:00
No dia em que completou 18 anos, Victor Hugo marcou seu primeiro gol pelo time principal do Flamengo. O 10 de maio de 2022 jamais sairá da memória do jovem atacante que, sob o comando de Paulo Sousa, dá seus primeiros passos na equipe profissional de maneira promissora. Tratado como uma das joias do Ninho, Victor Hugo tem contrato longo, multa rescisória milionária e muito mais a mostrar.ATUAÇÕES: Rodrigo Caio divide destaque com autores de gols do Fla!ELOGIOS DO MISTER
Responsável por promover os primeiros passos de Victor Hugo no time principal do Flamengo, Paulo Sousa fez elogios ao garoto após a vitória sobre o Altos. Citando várias qualidades, o técnico afirmou que o camisa 29 tem 'todas condições" de representar o clube da Gávea.
- Tem boa capacidade de interpretação de espaços, joga bem de costas e fisicamente é um bom jogador, é explosivo. Tem uma leitura de jogo muito boa. É um jogador que dentro da área, como hoje se viu, tem muita presença. Tem gol - avaliou Paulo Sousa, que tem olhado para os jovens das divisões de base do clube com atenção. -MULTA RESCISÓRIA MILIONÁRIA!​Aos 16 anos, em 2020, Victor Hugo assinou seu primeiro contrato com o Flamengo: era válido até 2025 e contava com multa rescisória de 50 milhões de euros para clubes do exterior. O desempenho e os vários gols pela equipe Sub-17 fizeram a diretoria rubro-negra oferecer um novo vínculo à joia ainda no fim de 2021, prorrogando o mesmo até 2027 e subindo a rescisão para 100 milhões de euros.ACOSTUMADO A DECIDIR NA BASE
Ao estrear contra o Altos, em Teresina, Victor Hugo já deu assistência para João Gomes marcar o gol da vitória por 2 a 1, em Teresina. Dias depois, entrou no jogo contra o Talleres, pela Libertadores fora de casa, e, no jogo de volta da Copa do Brasil, fez o gol que tranquilizou e garantiu a classificação do Flamengo. O poder de decisão do garoto já é conhecido na base, onde o atacante coleciona títulos e gols.
Em 2022, no seu primeiro ano no Sub-20, são cinco gols em 10 jogos por ora Na última temporada, vestindo a camisa 10, anotou 28 gols e 15 assistências, sendo o protagonista nos títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil pelo Sub-17. Marcou, por exemplo, dois gols na final do Brasileirão contra o Vasco.
Crédito: VictorHugocomemorandoseuprimeirogolpelotimeprincipaldoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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