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Joia do Palmeiras, Endrick leva dois prêmios em conquista com a Seleção Brasileira

Perto de assinar contrato profissional com o Verdão, o atacante foi um dos destaque do Brasil no Torneio de Montaigu. Além de artilheiro, ele foi o melhor jogador da competição...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 16:44
A Seleção Brasileira sub-17 conquistou o Torneio de Montaigu, na França, nesta segunda-feira, ao bater a Argentina por 2 a 1 na final. Entre os destaques do Brasil esteve Endrick, principal joia da base do Palmeiras. O garoto foi eleito o melhor da competição, além de ter sido o artilheiro, com cinco gols marcados.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro
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Mas o jovem não foi o único palmeirense. Luis Guilherme também brilhou com três gols e assistências, além de Figueiredo, que marcou um. Cesar, goleiro titular, e Fellipe Jack, reserva para a zaga, foram os outros da base palestrina.
Aos 15 anos, Endrick já partiu para o Torneio de Montaigu com status de grande promessa e confirmou as expectativas ao marcar cinco gols (um deles na final) em quatro jogos, além de uma assistência e um pênalti sofrido. Esse desempenho lhe rendeu os prêmios de melhor da competição e de artilheiro.
Em julho Endrick completa 16 anos e poderá assinar seu primeiro contrato profissional. A tendência é que ele firme esse vínculo com o Verdão, que está encaminhado há algum tempo. Muitos clubes europeus já manifestaram o desejo de contar com o garoto, como o Barcelona e o Real Madrid. Com a conquista pela Seleção, o interesse deverá aumentar nos próximos meses.
Por enquanto, Endrick deve seguir disputando as competições de base e não deve ser integrado ao profissional logo de cara, como já disse Abel Ferreira em algumas ocasiões. No início deste ano, o jovem palmeirense foi um dos destaques na conquista da tão sonhada Copinha, título inédito para o clube.
Crédito: Endrickfoioeleitoomelhordacompetiçãoetambémoartilheiro(Foto:Reprodução/InstagramEndrick

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