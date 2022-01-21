Joia do Flamengo solta pipa com David Luiz e tira sarro do zagueiro no CT; assista

A fim de aproveitar a tarde de confraternização do Ninho do Urubu, nesta sexta-feira, Matheus França, joia do Flamengo e o atleta com a maior multa rescisória da história do clube (100 milhões de euros), compartilhou com os seus seguidores do Instagram que esteve com David Luiz soltando pipa no CT. O jovem de 17 anos ainda brincou com o experiente zagueiro rubro-negro: "O que vai dar aqui? Oh, Oh, se avoar já sabe, né, David Luiz? Ah, para de caô", postou Matheus em seus Stories (assista ao vídeo aqui).