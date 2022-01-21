Joia do Flamengo solta pipa com David Luiz e tira sarro do zagueiro no CT; assista

A fim de aproveitar a tarde de confraternização do Ninho do Urubu, nesta sexta-feira, Matheus França, joia do Flamengo e o atleta com a maior multa rescisória da história do clube (100 milhões de euros), compartilhou com os seus seguidores do Instagram que esteve com David Luiz soltando pipa no CT. O jovem de 17 anos ainda brincou com o experiente zagueiro rubro-negro: "O que vai dar aqui? Oh, Oh, se avoar já sabe, né, David Luiz? Ah, para de caô", postou Matheus em seus Stories (assista ao vídeo aqui).
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O elenco do Flamengo passou por uma tarde atípica na tarde desta sexta-feira. Anteriormente, havia uma atividade prevista para as 15h, porém, com anuência de Paulo Sousa, jogadores do grupo principal e do alternativo, treinado por Fábio Matias, ganharam uma confraternização, com direito a churrasco, no próprio Ninho do Urubu. Ambas as equipes treinaram no período da manhã.
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A reapresentação de ambos os grupos ocorrerá às 8h deste sábado.