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Joia do Corinthians na Copinha vibra com atuação: 'Emocionante fazer o gol diante dessa torcida maravilhosa'

Com apenas 15 anos, Pedro aproveitou a oportunidade dada pelo técnico Diogo Siston e fez o primeiro gol na vitória de 2 a 0 do Timão contra o São José-SP...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 22:43

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 22:43

A Copinha costuma ser o torneio das revelações. Enquanto Endrick, do Palmeiras, ganha cada vez mais os holofotes da mídia, o Corinthians pode ter visto o surgimento da sua joia na vitória contra o São José, por 2 a 0: o jovem Pedro.+ Pato, Soteldo… veja 15 jogadores conhecidos no Brasil que estão na MLS e até quando vão seus contratos
Nascido em 2006, o garoto recebeu sua primeira chance como titular na Copa São Paulo diante do São José-SP, tendo em vista que o Timão já estava classificado e o técnico Diogo Siston optou por uma equipe reserva.
O garoto de 15 anos foi o grande destaque do Alvinegro no jogo. Com muita velocidade e personalidade para criar jogadas, foi o jogador mais perigoso do Corinthians na partida, causando diversos problemas aos adversários.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES
Aos 28 minutos do segundo tempo, Giovane fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. O goleiro do São José não conseguiu agarrar a bola. Oportunista, o camisa 30 apareceu na segunda trave e completou para o gol livre, tirando a pressão do Timão e coroando uma noite histórica para ele.
Quando a partida terminou, Pedro agradeceu pela oportunidade em começar entre os titulares e falou sobre o prazer em balançar as redes diante dos torcedores corintianos.
- Graças a Deus tive a oportunidade de ser titular na Copinha. É muito emocionante fazer o gol diante dessa torcida maravilhosa e agora é só comemorar e agradecer a Deus e aproveitar a oportunidade que estou tendo dentro de campo. Minha tia, minha mãe, meu empresário, meu tio, minha prima, a minha família está em peso - celebrou o jovem em entrevista ao Sportv.
Agora, o Corinthians irá enfrentar o Ituano, segundo colocado do Grupo 16, na próxima fase da Copinha, em data e horário a definir.
Crédito: AutoresdogolsnavitóriadoTimãodiantedoSãoJosé(Foto:FelipeSzpak/Ag.Corinthians

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