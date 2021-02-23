Joia do Corinthians, Guilherme Biro é convocado para a Seleção Brasileira sub-17

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na tarde desta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os convocados para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira sub-17. Na lista, consta o nome de Guilherme Biro, lateral-esquerdo do Timãozinho sub-20, e único do clube chamado para representar a amarelinha.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Biro se apresentará dia 8 de março para uma série de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis. Neste período, o treinador da Seleção, Paulo Vitor Gomes comandará uma série de treinos visando o Sul-Americano da categoria.

- Muito feliz por mais essa oportunidade. Tenho minha cabeça focada no Corinthians e essa nova convocação só mostra que estou no caminho certo. Quero agradecer aos profissionais do clube e meus companheiros por estarem ao meu lado no meu desenvolvimento diário. E também ao professor Paulo Victor Gomes pela lembrança. É um orgulho servir a seleção do meu país - disse o jovem lateral.

Guilherme Biro está no Terrão Alvinegro desde 2016 e figurou em alguns treinos do profissional no início deste ano. O atleta participou do título estadual sub-13, em 2017 e é constantemente convocado para as seleções inferiores, onde levantou a taça do título Sul-Americano sub-15, em 2019.