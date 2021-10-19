Joia da base, Estevão ‘Messinho’ faz seu primeiro gol em competições oficiais pelo Palmeiras

O Palmeiras bateu o Amparo por 3 a 0 nesta segunda-feira (18), na Academia de Futebol II, em Guarulhos, em jogo válido pela segunda rodada da Paulista Cup Sub-16. Jogando em casa, o Verdão atuou com a equipe Sub-15 e venceu a primeira na competição, após empatar com o Audax Osasco na estreia, também sob seus domínios. Estevão Messinho, Marcio Vitor e Luighi marcaram os gols palestrinos.placeholderUm dos jovens mais promissores das categorias de base do Cruzeiro e pivô na descoberta de esquemas de corrupção no clube mineiro, Estevão Willian, o Messinho, assinou com o Palmeiras em maio e desde então se tornou um dos centros de atenção dentro do Verdão. Titular na partida de hoje, o meia-atacante se destacou com um gol e duas assistências, participando de todos os tentos da equipe.Ainda com idade para atuar no Sub-14, ‘Messinho’ aos poucos ganha espaço no clube palestrino e está disputando o Campeonato Paulista Sub-15. Ao lado dos companheiros da categoria, disputou a partida pela Paulista Cup Sub-16, se destacando com atletas dois anos mais velhos.