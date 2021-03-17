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Joia da base do Santos, Matheusinho vai tirar cidadania italiana

Garoto, de apenas 15 anos, já recebeu diversas sondagens de gigantes da Europa...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 18:09
Crédito: Matheus Lima tem contrato de formação com o Santos até o final de 2022 (Reprodução
Promessa da base santista, Matheus Lima vai dar entrada no processo para tirar cidadania italiana nos próximos dias. Com o passaporte europeu, o garoto teria mais facilidade para se transferir para o continente.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaCom apenas 15 anos, ele está sendo disputado por gigantes da Europa. Quatro dos principais clubes do continente (dois da Espanha, um da Itália e um da Alemanha) já fizeram sondagens pelo jogador. Ele assinou o primeiro contrato de formação com o clube ainda em janeiro de 2020 e possui vínculo com o clube até dezembro de 2022. Matheus só poderá assinar o primeiro contrato de profissional em janeiro.
Matheus pulou etapas e foi promovido ao time Sub-17, ele é um dos destaques nas categorias de base e vai jogar o Campeonato Brasileiro sub-17 que se inicia na próxima semana. Santos vai estrear diante o Athletico-PR, no dia 24, em Curitiba.O jogador, que chegou ao Santos em 2014 para o time Sub-9 de Futsal, acumula títulos e feitos, como as conquistas da IberCup Sub-12 em 2017, a Copa Ouro Sub-13 em 2018, além das artilharias da própria IberCup e do Paulista Sub-9 de Futsal em 2014. Na temporada passada, ele fez 14 gols em seis partidas na IberCup Sub-13 e também atuou em um desafio do time Sub-15 pelo Campeonato Paulista.
Além disso, a Federação do Qatar ofereceu US$ 10 milhões para que Matheus Lima atuasse pelo país. A proposta aconteceu na gestão de transição de Orlando Rollo, mas o Menino da Vila recusou imediatamente.
Em 2019, Matheus teve grande repercussão na mídia ao marcar um gol ao estilo Lionel Messi na vitória sobre Santo André, pelo Paulista Sub-13. Na jogada, o camisa 10 saiu da lateral do campo, driblou dois adversários, arrancou, tabelou com um companheiro, entrou na área do time do ABC no meio de três marcadores e tocou para as redes.

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