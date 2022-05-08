  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • John Textor parabeniza Botafogo por vitória sobre o Flamengo e avisa: 'Estamos apenas começando'
John Textor parabeniza Botafogo por vitória sobre o Flamengo e avisa: 'Estamos apenas começando'

Empresário utilizou as redes sociais para elogiar o elenco alvinegro após vitória no clássico; Erison marcou o gol da vitória do Botafogo...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 14:01

Neste domingo, o Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Erison, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Após o clássico, John Textor celebrou o resultado e elogiou o elenco alvinegro. Em seu Twitter, o empresário também disse que muitas coisas ainda estão por vir. - @Botafogo bons homens de luta... estamos apenas começando! - escreveu. Com o resultado, o Botafogo acumula oito pontos no Brasileirão e passa a ocupar a parte de cima da tabela de classificação. A equipe entra em campo novamente contra o Ceilândia, nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela terceira rodada da Copa do Brasil.
Crédito: Vítor Silva/Botafogo FR

