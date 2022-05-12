John Textor, dono do Botafogo, se reunirá com líderes do futebol brasileiro para discutir sobre a Liga

O Botafogo informou nesta quinta-feira que o acionista do clube, John Textor, se reunirá com líderes do futebol brasileiro para entender melhor as propostas da criação da nova Liga. O Glorioso ainda não aderiu a nenhum lado no assunto.
A criação de uma nova Liga do Futebol Brasileiro é um projeto de união entre os clubes para potencializar as fontes de receitas e atrair investimentos sob os direitos de transmissão dos jogos.
De acordo com o comunicado do Botafogo, John Textor planeja expor suas ideias e escutar novas propostas para a melhora do futebol brasileiro e que seja adequado para o clube.
VEJA O COMUNICADO DO BOTAFOGO
- O Botafogo informa que o acionista John Textor irá se reunir nesta semana com lideranças do futebol brasileiro, de todos os grupos, para debater sobre a constituição de Liga. Textor pretende compartilhar suas visões, aprofundar a avaliação das propostas e buscar entendimento que melhor colabore para o futuro do futebol no país, aderente às expectativas do Clube.