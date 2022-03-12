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futebol

John Textor confirma assinatura da SAF do Botafogo: 'Hora de focar no futebol'

Norte-americano se manifestou no Twitter e causou euforia da torcida do Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 01:13

Publicado em 12 de Março de 2022 às 01:13

John Textor começa a "arregaçar as mangas" pelo Botafogo. O norte-americano confirmou que o contrato definitivo da SAF foi assinado por meio de uma postagem nas redes sociais na noite desta sexta-feira. O vínculo foi concretizado durante a tarde.+ Botafogo faz proposta por Fernando Marçal, lateral do Wolverhampton
Poucas palavras do executivo foram capazes de causar euforia da torcida do Alvinegro na internet.
- Acordo fechado! Agora é hora de focar no futebol - escreveu John Textor no Twitter.
Com todas as questões burocráticas resolvidas, Textor é, oficialmente, dono do Botafogo. O executivo tem a obrigação de investir R$ 400 milhões no clube pelos próximos quatro anos, mas pode aumentar a quantia se achar necessário. Ele já tomava decisões importantes nos bastidores mesmo sem o acordo estar 100% fechado.
Crédito: JohnTextoréodonodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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