John Textor confirma assinatura da SAF do Botafogo: 'Hora de focar no futebol'

John Textor começa a "arregaçar as mangas" pelo Botafogo. O norte-americano confirmou que o contrato definitivo da SAF foi assinado por meio de uma postagem nas redes sociais na noite desta sexta-feira. O vínculo foi concretizado durante a tarde.+ Botafogo faz proposta por Fernando Marçal, lateral do Wolverhampton

Poucas palavras do executivo foram capazes de causar euforia da torcida do Alvinegro na internet.

- Acordo fechado! Agora é hora de focar no futebol - escreveu John Textor no Twitter.

Com todas as questões burocráticas resolvidas, Textor é, oficialmente, dono do Botafogo. O executivo tem a obrigação de investir R$ 400 milhões no clube pelos próximos quatro anos, mas pode aumentar a quantia se achar necessário. Ele já tomava decisões importantes nos bastidores mesmo sem o acordo estar 100% fechado.