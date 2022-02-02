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futebol

John Kennedy sofre lesão nas férias e precisará de cirurgia no Fluminense

Atacante disputou a Copinha com a equipe de base e ganhou alguns dias de descanso antes de se apresentar no elenco principal...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 19:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 19:32
O Fluminense ganhou um problema para a sequência da temporada. O atacante John Kennedy sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito durante o período de férias. De acordo com comunicado do clube divulgado nesta quarta-feira, o jovem precisará passar por cirurgia.O atacante ganhou alguns dias de descanso depois de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano. Ele, assim como Matheus Martins e Wallace, se juntou ao elenco Sub-20 para a competição. O Flu terminou eliminado nas oitavas de final para o Santos.
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Apagado na primeira fase, John Kennedy se destacou em algumas partidas do Flu na Copinha. Ele seria uma das opções de Abel Braga no elenco profissional para substituir Fred e disputaria vaga diretamente com Germán Cano. Willian também pode atuar pelo setor. Agora, o jogador ficará mais tempo longe do grupo.
John Kennedy, vale lembrar, demorou até conseguir chances no time principal. Depois de ficar afastado por três meses após complicações no quadro de Covid-19, o jovem foi integrado ao Sub-20, onde foi bem e ganhou ritmo de jogo. No fim de 2021, apareceu como reserva imediato de Fred, à frente de Abel Hernández e Raúl Bobadilla.
Crédito: JohnKennedyeraumdosreservasdeFredparaatemporadadoFluminense(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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