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John Kennedy retorna ao Fluminense e se prepara para reencontro com a torcida: 'O apoio deles faz a diferença'

Jovem cumpriu suspensão na derrota para o Ceará e tem chances de ser titular contra o Sport, neste sábado, às 21h...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 17:38

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 17:38

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Suspenso na derrota para o Ceará no Castelão, John Kennedy está de volta ao Fluminense para o confronto deste sábado, às 21h, diante do Sport, no Maracanã. Decisivo no Fla-Flu e em alta com o torcedor, o jovem está empolgado para reencontrar os tricolores na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante vem treinando com o grupo e aguarda para saber se volta ao time titular. - Esse apoio da torcida me motiva cada vez mais e faz a diferença. A torcida é a parte mais importante do clube. Não dá para segurar a emoção. Dá vontade de fazer gol e correr para eles de novo - afirmou o jovem, ao site oficial do clube.
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​O clássico foi o único jogo vencido pelo Flu em casa desde a volta do público aos estádios. A equipe, que atuou fora nas duas últimas rodadas, retorna precisando melhorar o aproveitamento no Maracanã para seguir firme em busca da classificação para a próxima Libertadores.
- A gente vai precisar bastante do apoio da torcida, que será importante para a gente entrar com ainda mais confiança. Nosso time está preparado para fazer um grande jogo com o torcedor ao nosso lado. Acompanhar o time de fora é um pouco difícil. Eu vinha sem jogar e consegui uma sequência boa, mas acabei suspenso. Mas estou feliz de poder retornar, com confiança e pensando nos três pontos nessa partida, que vai ser muito difícil. Nosso time está confiante e leve. A gente vai focado para garantir a vitória - disse.
O Fluminense é o atual oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. Corinthians, em sexto, tem 44, enquanto o Internacional, sétimo, tem 41. O Fortaleza, em quinto, já soma 48 pontos. O Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, diante do Sport, às 21h, no Maracanã.

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