John Kennedy retorna ao Fluminense e se prepara para reencontro com a torcida: 'O apoio deles faz a diferença'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Suspenso na derrota para o Ceará no Castelão, John Kennedy está de volta ao Fluminense para o confronto deste sábado, às 21h, diante do Sport, no Maracanã. Decisivo no Fla-Flu e em alta com o torcedor, o jovem está empolgado para reencontrar os tricolores na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante vem treinando com o grupo e aguarda para saber se volta ao time titular. - Esse apoio da torcida me motiva cada vez mais e faz a diferença. A torcida é a parte mais importante do clube. Não dá para segurar a emoção. Dá vontade de fazer gol e correr para eles de novo - afirmou o jovem, ao site oficial do clube.

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​O clássico foi o único jogo vencido pelo Flu em casa desde a volta do público aos estádios. A equipe, que atuou fora nas duas últimas rodadas, retorna precisando melhorar o aproveitamento no Maracanã para seguir firme em busca da classificação para a próxima Libertadores.

- A gente vai precisar bastante do apoio da torcida, que será importante para a gente entrar com ainda mais confiança. Nosso time está preparado para fazer um grande jogo com o torcedor ao nosso lado. Acompanhar o time de fora é um pouco difícil. Eu vinha sem jogar e consegui uma sequência boa, mas acabei suspenso. Mas estou feliz de poder retornar, com confiança e pensando nos três pontos nessa partida, que vai ser muito difícil. Nosso time está confiante e leve. A gente vai focado para garantir a vitória - disse.