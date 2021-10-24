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John Kennedy e Luiz Henrique celebram vitória em clássico contra o Flamengo: 'Aqui é Fluminense'

Atacantes destacaram que estavam preparados para a construção da jogada e comemoraram o resultado favorável...
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Publicado em 

23 out 2021 às 21:21

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 21:21

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Neste sábado, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileiro. Autor de dois gols, John Kennedy celebrou o primeiro Fla-Flu como titular pelo profissional. Conhecido como carrasco do rival, o atacante destacou a importância de estar preparado para o momento decisivo.- A gente tem que estar preparado sempre, se tiver chance, o atacante tem que fazer gol. Graças a Deus, eu fui feliz com o passe dele [Luiz Henrique], fiz mais um e pude aumentar o placar. Depois o Abel se consagrou e fez o terceiro para a gente confirmar a vitória - comentou John Kennedy.
Além do jovem atacante, outra revelação de Xerém fez uma atuação marcante no clássico. Luiz Henrique, que deu a assistência para o segundo gol de John Kennedy, revelou que a jogada já estava sendo trabalhada pelos dois.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
- Estamos muito felizes. A gente tinha marcado no treino, [de fazer] essas jogadas assim, na área. Pude ser feliz e dar o passe para ele, e a felicidade agora é dele. Só comemorar. Aqui é Fluminense - celebrou.

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