John Kennedy e Luiz Henrique celebram vitória em clássico contra o Flamengo: 'Aqui é Fluminense'

Neste sábado, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileiro. Autor de dois gols, John Kennedy celebrou o primeiro Fla-Flu como titular pelo profissional. Conhecido como carrasco do rival, o atacante destacou a importância de estar preparado para o momento decisivo.- A gente tem que estar preparado sempre, se tiver chance, o atacante tem que fazer gol. Graças a Deus, eu fui feliz com o passe dele [Luiz Henrique], fiz mais um e pude aumentar o placar. Depois o Abel se consagrou e fez o terceiro para a gente confirmar a vitória - comentou John Kennedy.