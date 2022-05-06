John comemora volta ao Santos após quase um ano e duas cirurgias

O goleiro John voltou a disputar uma partida pelo Santos depois de 11 meses vivendo um drama com lesões. Ele foi titular na vitória do Peixe sobre a Universidad Católica por 1 a 0, no Equador, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ele comemorou o retorno ao time e nenhum gol sofrido na vitória.- Foi um momento muito especial na minha vida. Não tenho palavras para descrever o que foi poder voltar a campo depois de tanto tempo, ajudar meus companheiros a conquistar uma vitória difícil. Só posso agradecer a Deus, ao Santos e aos meus familiares que me apoiaram muito durante esses dez meses, me deram força pra seguir em frente. Era muito importante para nós sairmos com a vitória, foi um resultado expressivo que nos deixa muito feliz e em uma boa condição no grupo - comemorou.
John também falou da disputa saudável com os goleiros do elenco e a qualidade do time. O arqueiro manteve bom retrospecto que já vinha acumulando antes da lesão, em junho de 2021: nas últimas sete vezes em que atuou, só foi vazado em duas oportunidades e o Peixe saiu com a vitória em cinco partidas.- Foi um jogo muito difícil em que mostramos a força do nosso grupo. O Santos tem um elenco de qualidade e estamos provando no decorrer da temporada que quem estiver em campo vai honrar essa camisa. Claro que eu quero jogar, vou trabalhar para isso, mas respeito muito o João Paulo e os outros goleiros do elenco, tenho certeza que quem atuar vai estar a altura e quem estiver de fora vai seguir apoiando - acrescentou.