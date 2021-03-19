Jogos do Santos na Libertadores serão transmitidos pelo SBT

Os jogos do Santos diante o San Lorenzo, da Argentina, válidos pela terceira fase da Copa Libertadores da América terão transmissão no Brasil em TV aberta no SBT e na Conmebol TV. A entidade deve confirmar as datas e locais nas próximas horas. Na segunda fase, os jogos do Peixe foram transmitidos pelo Fox Sports na TV por assinatura.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO duelo de ida acontece na Argentina no dia 6 de abril, às 21:30 horas, e a volta no Brasil no dia 13 no mesmo horário. O Peixe decide em casa, mas se a paralisação do futebol se estender até abril existe a possibilidade de atuar fora do país.
O Santos garantiu US$ 550 (cerca de R$ 3 milhões) por chegar à terceira fase da Copa Libertadores. O vencedor do confronto entre Santos e San Lorenzo garante classificação para a fase de grupos da Libertadores. O perdedor vai para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.As equipes já se enfrentaram em quatro oportunidades, com apenas uma derrota para o Peixe, que custou a eliminação na Copa Sul-Americana de 2006.