Jogo fora de casa na Série B e mata-mata na base: veja quais jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na última rodada, o Botafogo conseguiu entrar no G4 da Série B, após vencer o líder do campeonato fora de casa. O Alvinegro, agora, tem uma semana livre para treinar até a viagem à Belém, para enfrentar o Remo, em busca de se manter no grupo do acesso. Enquanto isso, no sub-20, a equipe joga a partida de volta das quartas do Campeonato Carioca, contra o Resende. O jogo de ida resultou em 3 a 0 a favor do Glorioso.

+ Eu vi! Botafogo anuncia a compra e o novo contrato de Chay+ Botafogo informa que Ronald e Diego Gonçalves já iniciaram o processo de transição de suas lesões

Pelo profissional, o Botafogo não vai contar com um dos destaques do time na temporada. O atacante Rafael Navarro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá atuar contra a equipe do Remo. O jovem é o artilheiro da equipe com 8 gols, ao lado de Chay. Para preencher a vaga de Navarro, Enderson Moreira deverá entrar com o experiente Rafael Moura como opção no ataque alvinegro.

O Botafogo, então, terá partidas importantes pela frente. O LANCE! mostra a agenda do clube nesta semana.

QUINTA-FEIRA (02/09)Campeonato Carioca sub-20 - QuartasResende x BotafogoEstádio do Trabalhador - 15h