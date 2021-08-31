Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jogo fora de casa na Série B e mata-mata na base: veja quais jogos e onde assistir ao Botafogo na semana
futebol

Jogo fora de casa na Série B e mata-mata na base: veja quais jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Alvinegro joga fora de casa para se manter no G4 da Série B; no sub-20, equipe luta por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca
...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 19:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na última rodada, o Botafogo conseguiu entrar no G4 da Série B, após vencer o líder do campeonato fora de casa. O Alvinegro, agora, tem uma semana livre para treinar até a viagem à Belém, para enfrentar o Remo, em busca de se manter no grupo do acesso. Enquanto isso, no sub-20, a equipe joga a partida de volta das quartas do Campeonato Carioca, contra o Resende. O jogo de ida resultou em 3 a 0 a favor do Glorioso.
+ Eu vi! Botafogo anuncia a compra e o novo contrato de Chay+ Botafogo informa que Ronald e Diego Gonçalves já iniciaram o processo de transição de suas lesões
Pelo profissional, o Botafogo não vai contar com um dos destaques do time na temporada. O atacante Rafael Navarro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá atuar contra a equipe do Remo. O jovem é o artilheiro da equipe com 8 gols, ao lado de Chay. Para preencher a vaga de Navarro, Enderson Moreira deverá entrar com o experiente Rafael Moura como opção no ataque alvinegro.
O Botafogo, então, terá partidas importantes pela frente. O LANCE! mostra a agenda do clube nesta semana.
QUINTA-FEIRA (02/09)Campeonato Carioca sub-20 - QuartasResende x BotafogoEstádio do Trabalhador - 15h
SÁBADO (04/09)Campeonato Brasileiro Série B - 22º rodadaRemo x BotafogoBaenão - 19:30hOnde assistir: SporTV e Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses
Imagem de destaque
Mulher se refugia em hospital para escapar de agressões e marido é preso no ES
Imagem de destaque
4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados