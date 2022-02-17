Jogo entre Millonarios e Fluminense pela Libertadores terá trio de arbitragem argentino

A Conmebol oficializou, nesta quarta-feira, as arbitragens para os confrontos de ida da segunda fase da Libertadores. No jogo do Fluminense diante do Millonarios, da Colômbia, a responsabilidade ficará nas mãos de um trio argentino. O primeiro duelo entre as equipes acontece na próxima terça, às 21h30 (de Brasília), em Bogotá.Dario Herrera apitará a partida no El Campín. Gabriel Chade e Cristian Navarro serão os auxiliares. O árbitro principal já apitou uma partida do Flu na história, em julho de 2017, quando os brasileiros venceram a Universidad Católica (EQU) por 2 a 1 na Copa Sul-Americana.

Vale lembrar que nesta fase ainda não há a presença do árbitro de vídeo, que deve entrar apenas nas oitavas de final. Quem passar neste confronto pegará o vencedor de Atlético Nacional (COL) e Olímpia (PAR). Se avançar, o Fluminense decidirá de qualquer jeito fora de casa, já que está atrás dos dois adversários no ranking da Conmebol.

O jogo de volta entre Fluminense e Millonarios será no dia 1º de março, às 21h30, em São Januário. Antes de embarcar para a Colômbia o Tricolor ainda enfrenta o Volta Redonda no sábado, às 19h, no Luso-Brasileiro.