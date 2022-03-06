Jogo entre Flamengo e Bangu pela última rodada da Taça Guanabara será no Maracanã

Já classificado matematicamente para a semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo ainda terá mais uma partida pela 11ª (e última) rodada da Taça Guanabara, contra o Bangu, no próximo sábado, ás 19h30. E a novidade é que o duelo será realizado no Maracanã, e não mais em Moça Bonita, local anteriormente previsto.

>>> Confira a tabela de classificação do Campeonato CariocaO diretor de competições da Ferj, Marcelo Viana, Marcelo Viana, confirmou a alteração do local do jogo, cujo mando pertence ao Bangu, em entrevista à Rádio Globo. Na tabela da federação já é possível ver a mudança da partida, que terá transmissão apenas no pay-per-view.

O Maracanã está em obras desde o início de dezembro, quando foi fechado para a reforma do gramado, desta vez para utilização de uma grama híbrida (grama natural reforçada por fibras sintéticas), a mesma que a maioria dos estádios europeus vem adotando. O Fla tentou a liberação já para o clássico, mas não conseguiu.

O Flamengo passa a somar 23 pontos, após vencer o Vasco por 2 a 1, neste domingo. Andreas Pereira e Willian Arão estão suspensos.