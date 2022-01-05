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Jogo entre Arsenal e Liverpool pela Copa da Liga Inglesa é adiado

Clube de Jurgen Klopp possui diversos casos de Covid-19 no elenco. Os Reds realizaram pedido pelo adiamento da partida válida pela semifinal da Carabao Cup na última terça...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 11:38

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:38

O primeiro jogo entre Arsenal e Liverpool pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, que seria disputado nesta quinta-feira, foi adiado pela English Football League. Com isso, os confrontos entre os clubes serão realizados nos dias 13 e 20 de janeiro em Anfield e no Emirates Stadium, respectivamente.Os Reds solicitaram o adiamento da partida na última terça-feira por conta de diversos casos de Covid-19 no elenco. No último fim de semana, o clube não pôde contar com Alisson, Roberto Firmino, Joel Matip e o técnico Jurgen Klopp para a partida contra o Chelsea pela Premier League.
Após uma nova rodada de exames, o Liverpool diagnosticou diversos casos positivos para o coronavírus no plantel, embora apenas o nome de Pep Linjders, assistente técnico de Jurgen Klopp, tenha sido divulgado como uma das pessoas que está com a Covid-19.
Além disso, o clube alegou que não havia condições de se preparar adequadamente para o confronto uma vez que havia suspendido todas as atividades que seriam realizadas no Centro de Treinamento nesta quarta-feira. Com isso, o duelo entre Liverpool e Shrewsbury pela FA Cup, marcado para o próximo domingo, também pode ser reagendado.
Crédito: DueloentreArsenaleLiverpoolpelaCopadaLigaInglesaéadiado(JULIANFINNEY/POOL/AFP

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