Jogo do Vasco contra o Guarani, pela oitava rodada da Série B, muda para a Arena da Amazônia

O palco e o horário do jogo do Vasco pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foram alterados. A CBF confirmou, nesta quarta-feira, a mudança da partida do próximo dia 19, do Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 19 horas, para a Arena da Amazônia, em Manaus (AM), às 21h30.Confira a explicação, publicada na nota da CBF:

"Motivo: Indisponibilidade do Estádio Brinco de Ouro na data programada por conta de reformas no gramado. Observação: Alteração com a concordância da Federação do clube mandante, da Federação anfitriã, do clube visitante e da Federação do clube visitante. SOLICITANTE: Guarani/ SP (Vide IMT 13BSB/22 de 11/05/2022)"O duelo com o Guarani é o seguinte do Vasco após enfrentar o Bahia. O Cruz-Maltino encara o Tricolor neste domingo, em São Januário.

Veja, abaixo, a nota publicada pelo site do Bugre:

"A partida entre Guarani e Vasco, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve confirmada mudança de local. Diante da impossibilidade de utilizar o Estádio Brinco de Ouro, o Bugre mandará o duelo na Arena da Amazônia, em Manaus. A data está mantida para quinta-feira (19), mas o horário foi alterado – anteriormente marcado para 19h, acontecerá às 21h30.

O Guarani foi forçado a alterar o local devido às reformas no gramado do Brinco, iniciadas na última segunda-feira. Como serão necessárias cerca de três semanas de trabalho para o plantio da grama de inverno, o clube precisou encontrar outro estádio para receber o confronto diante dos cariocas.

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De acordo com o cronograma da reforma, este será o único jogo do Guarani fora de Campinas. Para o compromisso seguinte como mandante, diante do Vila Nova, marcado para o dia 2 de junho, as obras no Brinco já estarão finalizadas e o gramado apto a receber a partida."