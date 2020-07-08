Jogo do Santos em que Pelé fez oito gols tem fotos inéditas resgatadas

Crédito: Antonio Lucio/Acervo Pessoal

Não havia nenhum registro de imagem do dia em que Pelé fez o maior número de gols em uma partida. Mas tão passado quanto a história está a afirmação. Isso porque foram encontrados registros fotográficos daquele Santos 11 x 0 Botafogo-SP, no ano de 1964, no qual o Rei marcou oito vezes.

A partida foi disputada no dia 21 de novembro, um sábado a tarde, com forte chuva e sob o olhar de 9.437 pessoas na Vila Belmiro. O confronto era válido pela 25ª rodada de um Campeonato Paulista que foi vencido pelo Alvinegro Praiano. Do outro lado, o Pantera era treinado por Oswaldo Brandão, que nos anos seguintes marcou história nos rivais Palmeiras, quando comandou a primeira Academia de Futebol do Alviverde, e Corinthians, pois era técnico do título estadual de 1977, que tirou o clube do Parque São Jorge de uma fila de 23 anos sem conquistas.