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Jogo do Santos em que Pelé fez oito gols tem fotos inéditas resgatadas

Campanha de arrecadação financeira virtual busca transformar negativos e depoimentos  de quem vivenciou a partida em livro...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 12:26

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:26

Crédito: Antonio Lucio/Acervo Pessoal
Não havia nenhum registro de imagem do dia em que Pelé fez o maior número de gols em uma partida. Mas tão passado quanto a história está a afirmação. Isso porque foram encontrados registros fotográficos daquele Santos 11 x 0 Botafogo-SP, no ano de 1964, no qual o Rei marcou oito vezes.
A partida foi disputada no dia 21 de novembro, um sábado a tarde, com forte chuva e sob o olhar de 9.437 pessoas na Vila Belmiro. O confronto era válido pela 25ª rodada de um Campeonato Paulista que foi vencido pelo Alvinegro Praiano. Do outro lado, o Pantera era treinado por Oswaldo Brandão, que nos anos seguintes marcou história nos rivais Palmeiras, quando comandou a primeira Academia de Futebol do Alviverde, e Corinthians, pois era técnico do título estadual de 1977, que tirou o clube do Parque São Jorge de uma fila de 23 anos sem conquistas.
Mas, naquela ocasião quem deu bola foi o Santos. Com menos de 20 minutos de jogo o Atleta do Século já tinha balançado a rede três vezes, aos 3, 8 e 16 do primeiro tempo. Pepe, olímpico, marcou o quarto aos 19, e o Rei ainda marcou mais dois na etapa inicial, aos 38 e 40. O Peixe, portanto, foi ao vestiário com 6 a 0 no placar e queria mais. Pelé marcou três gols em três minutos, entre 25 e 29 do segundo tempo e Toninho Guerreiro no último lance da partida.

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