Jogo aéreo, força física e canhoto: as características de Anderson Conceição, zagueiro na mira do Vasco

Algumas características que descrevem Anderson Conceição, possível novo zagueiro do Vasco, são as mesmas de Leandro Castan. O que pode sugerir que é a vaga do capitão cruz-maltino, que deve deixar o clube, que o ex-capitão do Cuiabá ocupará. Isso caso a negociação se confirme. E quem fala sobre o possível novo defensor vascaíno é quem o acompanha de perto.- É um zagueiro canhoto e muito bom na bola aérea. Ele fez alguns gols importantes de cabeça pelo Cuiabá. Tem muita força e, tecnicamente, não deixa a desejar. Não é exuberante com bola no pé, elegante, mas também não deixa a desejar nesse aspecto. É um cara de bom passe, mas as principais características dele são o vigor físico, ser canhoto e a bola aérea - analisa Willian Reis, do site "A Bola da Vez/MT", ao LANCE!.
Anderson, de 32 anos, perdeu espaço nesta temporada, mas é querido pela torcida. Foi líder na campanha que resultou no acesso da equipe mato-grossense à Série A, na temporada 2020.
- Ele conquistou a torcida cuiabanista pela vontade e liderança dele. Foi batizado de "Capita" porque foi o capitão do acesso para a Série A. Um cara que sempre teve comprometimento com o clube. Um cara muito sério, dedicado, comprometido com o clube em que trabalha - finaliza Willian Reis.
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A defesa foi setor crítico do Vasco na temporada 2021. Dentre os zagueiros, deverão ficar no elenco Miranda, que está suspenso preventivamente por doping, Ricardo Graça e Ulisses.