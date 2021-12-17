Jogo aéreo, força física e canhoto: as características de Anderson Conceição, zagueiro na mira do Vasco

Algumas características que descrevem Anderson Conceição, possível novo zagueiro do Vasco, são as mesmas de Leandro Castan. O que pode sugerir que é a vaga do capitão cruz-maltino, que deve deixar o clube, que o ex-capitão do Cuiabá ocupará. Isso caso a negociação se confirme. E quem fala sobre o possível novo defensor vascaíno é quem o acompanha de perto.- É um zagueiro canhoto e muito bom na bola aérea. Ele fez alguns gols importantes de cabeça pelo Cuiabá. Tem muita força e, tecnicamente, não deixa a desejar. Não é exuberante com bola no pé, elegante, mas também não deixa a desejar nesse aspecto. É um cara de bom passe, mas as principais características dele são o vigor físico, ser canhoto e a bola aérea - analisa Willian Reis, do site "A Bola da Vez/MT", ao LANCE!.